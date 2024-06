Raw Furyは6月20日、見習い錬金術師として空に浮かぶ島で修業に励むライフシミュレーションゲーム『Moonstone Island(ムーンストーン・アイランド)』を、Nintendo Switchにてリリースしたと発表。

価格は通常2350円のところ、2024年6月26日までは発売記念セールとして1997円(15%オフ)で購入できる。

上記に加え、ゲームをより深く楽しめる、家を飾る家具がセットになった5つの追加コンテンツを同時発売。価格は各470円だ。

さらに、2024年8月頃と10月頃にリリース予定の2つの追加コンテンツを含んだ、計7つの追加コンテンツのセット『Moonstone Island - シーズンパス』や、シーズンパスとゲーム本編がセットになった『Moonstone Island - コレクターズバンドル』もあわせて発売。シーズンパスは2800円、コレクターズバンドルは4500円となる。

『Moonstone Island(ムーンストーン・アイランド)』とは

100以上の島が広がるオープンワールドでクリーチャー集めを楽しむライフシム!

村のしきたりに従い、空に浮かぶ島へ引っ越して、錬金術師の修業をすることになったあなた。

自然界に暮らす精霊と仲間になったり、魔法のポーションを作ったり、やることはたくさんある。友だちに支えられながら、古代の寺院や危険なダンジョン、過酷な環境のバイオームを探索して、ムーンストーン島に秘められた謎に迫ろう。

ゲームの特長

<空に浮かぶ島々で暮らそう>

●NPCと仲良くなって、コミュニティに馴染んでいこう

●村人と絆を深めていけばデートや恋愛も…!

●ランダム生成される100以上の島々から新居を建てる場所を選ぼう

●作物や花を育てて、ポーション作りや精霊を手なづけるのに使おう

●200種類以上ある家具で、自分だけの住まいを飾り付けよう

<不思議な島々を探索しよう>

●気球やホウキ、グライダーに乗って、世界の果てまで冒険!

●多彩なバイオームを旅して、空に浮かぶ故郷の秘密を解き明かそう

●ダンジョンでアップグレードや戦利品を集め、隠された秘密を解こう

●スキルやアップグレードで、キャラクターを強化しよう

●手つかずの自然の探索は危険だ。アイテムや乗り物を準備しておこう

追加コンテンツについて

ハロウィンやクリスマス、バレンタインなど……

それぞれテーマの異なるステキな家具が手に入る7種類のパックを紹介!

◆「Arcane Artifactsパック」

魔法の帽子の家や召喚の魔法陣など、魔法使いがテーマの家具が追加されるパック。ぜひ魔法の祭壇を作ってみよう。

◆「Delightful Little Comfortsパック」

ゲームにちょっとした輝きを足してくれるおしゃれな家具がセットになったパック。自分のお家をステキにデコレーションしよう。

◆「Eerie Itemsパック」

ジャック・オー・ランタンやクモの巣など、ハロウィンがテーマの家具がセットになったパック。お家を華やかに(もしくはブキミに?)飾り付けよう。

◆「December Lovely Coziesパック」

雪だるまや氷柱などクリスマスを彩る家具が追加されるパック。ホリデーシーズンを楽しむならこれで決まりだ。

◆「Designed for Loversパック」

ハートの家、ハートのアーチ、ハートのじゅうたん。ハートづくしの家具が追加されるパックで、愛を伝えるのにピッタリなお家を作ろう。

◆「Summerパック」

夏がテーマの新しい家具がセットになったパック。2024年8月頃に配信予定。

◆「Autumnパック」

秋がテーマの新しい家具がセットになったパック。2024年10月頃に配信予定。

さらに、上記7種類の追加コンテンツがセットになったバンドル『Moonstone Island - シーズンパス』や、シーズンパスとゲーム本編がセットになった『Moonstone Island - コレクターズバンドル』も用意。テーマにあった家具で、自分のお家をオシャレにデコレーションしてみよう。

【ゲーム情報】

タイトル:Moonstone Island(ムーンストーン・アイランド)

ジャンル:シミュレーション/ロールプレイング/アドベンチャー

配信:Raw Fury

開発:Studio Supersoft

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:

Switch:配信中(2024年6月20日)

Steam:配信中(2023年9月21日)

価格:

Switch本編:2350円(ダウンロード)

Steam本編:2300円(ダウンロード)

各DLC:470円(ダウンロード)

シーズンパス:2800円(ダウンロード)

コレクターズバンドル:4500円(ダウンロード)

プレイ人数:1人

IARC:3+(3歳以上対象)

© Copyright 2023 Raw Fury AB. Developed by Studio Supersoft. Published by Raw Fury AB. All Rights Reserved.