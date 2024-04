架け橋ゲームズは4月18日、、航海、造船、探検、貿易などさまざまな要素が詰まった航海シミュレーションアドベンチャー『サグレス(Sagres)』を、Nintendo Switch向けに配信開始したと発表。

※PC(Steam)版もすでに配信中

通常価格は2300円だが、2024年4月30日まではSwitch版発売記念セールとして10%オフの2070円で購入できる。

ギザの大ピラミッドやカルナック列石、ジョン王の宝物、そして、新大陸……。15世紀の世界は数え切れないほど の「新発見」にあふれている。優秀な仲間を集めて、世界中を旅する冒険に出発しよう。

『サグレス(Sagres)』とは

航海、造船、探検、貿易などさまざまな要素が詰まった

大航海時代の幕開けを楽しめる航海シミュレーションアドベンチャーゲーム

プレイヤーはポルトガルの小都市「サグレス」に設立された航海学校を卒業した青年フェルナンドとなり、友人であるルシアの父親を探す旅に出ることになる。

その父親の名はアントニオ。彼が乗船していたはずの船が引き揚げられたが、そこには遺体のひとつもなく、まさにもぬけの殻だった。アントニオにまつわる謎に迫るため、ルシアと一緒に船を出し、史実をベースに作られたオープンワールドを自由に探検しよう。

ゲームの特長

◆世界中に眠る宝物を発見しよう

価値ある建築や宝物を見つけたら、その記録を持ち帰り、褒賞金や名声を手にしよう。金貨が貯まれば、交易で儲けたり、船を改造したりできる。名声が高まれば、国から特殊な依頼が来ることもあるようだ……。

◆航海に出るための探検隊を編成しよう

航海士の能力を見比べて、自分だけの探検隊を編成できる。航海士を選ぶときは、砲術や医学などの技術に加えて、言語能力も重要な要素となる。旅先の土地の言葉がわかれば、現地の情報を正確に理解できるからだ。

◆ユニークな探検ミニゲーム

冒険には危険も付きもの。海賊などの強敵と遭遇したら、ジャンケンをベースにしたカードバトルで勝負しよう。さらに、発掘や遺跡探索ではミニゲームに挑戦することになる。困難を乗り越え、前人未到の偉業を成し遂げよう。

【ゲーム情報】

タイトル:サグレス(Sagres)

ジャンル:シミュレーション/アドベンチャー/ロールプレイング

販売:Kakehashi Games(架け橋ゲームズ)

開発:ooze

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:

Switch版:配信中(2024年4月17日)

PC(Steam)版:配信中(2023年9月19日)

価格:2300円 ※2024年4月30日まで2070円(10%オフ)

プレイ人数:1人

© Copyright 2023 Minsang Kim. Developed by Minsang Kim. Published by Kakehashi Games. All Rights Reserved.