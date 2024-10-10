セガは10月10日、GSC Game Worldの『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』（ストーカー：レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー）の、My Nintendo Store（マイニンテンドーストア）での配信日を発表した。配信日は2024年10月31日、価格は6578円だ。
本シリーズは、終末世界のチョルノービリ原子力発電所周辺を舞台にした、一人称視点のサバイバルホラーシューター。独創性あふれる世界観や高いプレイフィールが評価され、全世界のシリーズ累計販売本数は1500万本を突破している。
『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』は、『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』『S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky』『S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat』の3部作がセットになった製品（タイトルごとの単品購入も可能）。
Nintendo Switch版では、さまざまな要素を最適化。ジャイロセンサーを使用した射撃や、インターフェイスやコントロールのタッチスクリーン対応、そして携帯モードとTVモードへ対応したことで、より遊びやすくなっている。
『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』
Nintendo Switch版 登場予告トレーラー
【ゲーム情報】
タイトル：S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy
（ストーカー：レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー）
ジャンル：サバイバルホラーFPS
配信：GSC Game World
プラットフォーム：Nintendo Switch
※Xbox Oneはダウンロード版のみ。
配信日：2024年10月31日予定
価格：6578円（ダウンロード版）
CERO：Z（18才以上対象）
※配信は日本時間の2024年10月31日23時を予定しております。
※タイトルごとの単品購入も可能です。
S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone © 2024 GSC Game World Global Ltd. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky are registered trademarks of GSC Game World Global Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.
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