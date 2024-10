セガは10月10日、GSC Game Worldの『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)の、My Nintendo Store(マイニンテンドーストア)での配信日を発表した。配信日は2024年10月31日、価格は6578円だ。

本シリーズは、終末世界のチョルノービリ原子力発電所周辺を舞台にした、一人称視点のサバイバルホラーシューター。独創性あふれる世界観や高いプレイフィールが評価され、全世界のシリーズ累計販売本数は1500万本を突破している。

『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』は、『S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl』『S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky』『S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat』の3部作がセットになった製品(タイトルごとの単品購入も可能)。

Nintendo Switch版では、さまざまな要素を最適化。ジャイロセンサーを使用した射撃や、インターフェイスやコントロールのタッチスクリーン対応、そして携帯モードとTVモードへ対応したことで、より遊びやすくなっている。

『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』

Nintendo Switch版 登場予告トレーラー

https://youtu.be/9VbLciM7C00

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

配信:GSC Game World

プラットフォーム:Nintendo Switch

※Xbox Oneはダウンロード版のみ。

配信日:2024年10月31日予定

価格:6578円(ダウンロード版)

CERO:Z(18才以上対象)

※配信は日本時間の2024年10月31日23時を予定しております。

※タイトルごとの単品購入も可能です。

