セガは、PlayStation 4用パッケージソフト『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)について、危険区域“ゾーン”を徘徊するミュータントの情報を公開した。本作の発売日は2024年6月27日、価格は6578円だ。

なお、本作および収録された3タイトルのダウンロード版は配信済みだ。

立ちはだかるミュータントの特徴は?

危険地域“ゾーン”にはストーカーや軍隊のような人々に加えて、凶暴なミュータントが息を潜めている。ミュータントは動物のようなタイプから、もともと人間やストーカーだったタイプなどさまざま。彼らはこちらを見かけるや襲い掛かってくる。

相手の情報を知り、対策を立てていくことが歴戦のストーカーになるための一歩になる。ここでは一部のミュータントの情報に加えて、対抗するためのヒントを紹介しよう。

・ブラインドドッグ / シュードドッグ

変異を遂げた野犬と狼。群れを成して襲い掛かってくる。複数で迫ってくるうえに素早いため、序盤は苦戦することも。

相手は耐久力は低いので、攻撃を集中させることが有効だ。味方を連れていると、いつの間にか全滅させてくれていることもある。

・フレッシュ / ボア

凶暴化した豚と猪。複数体で活動し、敵と判断したものに突進を仕掛けてくる。どちらも体が大きいうえにまっすぐ攻撃をしてくるため、落ち着いて攻撃を加えよう。

逃げると追いかけてくるため、並んで走ってきたところを射撃するのも手だ。

・ブラッドサッカー

特別な力を持ったミュータントで透明化が可能。両腕にある鉤爪を使って攻撃をしてくるうえに、タコのような口で吸血を狙ってくる。

姿が見えず探すことが困難であるため、回り込まれないような地形で戦うか、相手が攻撃を仕掛けてきたタイミングでショットガンで反撃するのが有効。

・コントローラー

念動力を使った攻撃を仕掛けてくる、人型のミュータント。独特な耳鳴りが聞こえたら、攻撃を仕掛けてくる合図となる。

彼らが放ってくる精神攻撃は防ぐことができないため、攻撃を受けそうになったら壁などの遮蔽物に隠れて攻撃をやりすごしたのち、相手が攻撃をするタイミングで反撃しよう。

・スノーク

ガスマスクをした人型の敵で、軍人ストーカーがミュータントとなった姿。遠くから飛び掛かってきたり、地面を動きまわったりと、素早い動きを仕掛けてくる。待ち伏せており、急に飛び出してくることも。

動きが素早く攻撃を当てにくい敵になるが、耐久力が高いわけではないので、発見次第、狙撃などで攻撃していくのがポイント。複数で行動をしていることもあるため、1体を倒しても油断は禁物だ。

・ミュータントジャイアント

ゾーンでもトップクラスに恐ろしいミュータント。その巨大な両腕を振り回したり、地面を叩いて衝撃波を発生させたりと攻撃方法は多彩。さらに、耐久力がとにかく高いことも脅威のひとつだ。

倒すためには、ものすごい量の弾薬が必要。もし、ロケットランチャー・RPG-7uを持っているなら、遠慮なく撃ち込もう。弾薬の消耗を避けるため、逃げるのも手だ。

【ゲーム情報】

タイトル:S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy

(ストーカー:レジェンズ・オブ・ザ・ゾーン・トリロジー)

ジャンル:サバイバルホラーFPS

販売:GSC Game World

プラットフォーム:PlayStation 4/Xbox One

※Xbox Oneはダウンロード版のみ。

発売日:2024年6月27日予定

※ダウンロード版は配信中。

価格:6578円

CERO:Z(18才以上対象)

※デジタル版はタイトルごとの単品購入も可能です。

※一部のテキストは後日アップデートで修正予定です。

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone © 2024 GSC Game World Global Ltd. S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chornobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Prypiat, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky are registered trademarks of GSC Game World Global Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved.

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。