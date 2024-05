アクティビジョンは5月27日、『Call of Duty: Modern Warfare III』『Call of Duty: Warzone』『Call of Duty: Warzone Mobile』のシーズン4の開始日を発表。開始日は、日本時間5月30日だ。

シーズン4ではバトルパスが登場し、「デュープ アンド コピー」をはじめとする新しいオペレータースキンなど、さまざまなコンテンツを楽しむことが可能。

そして、注目の「機動戦士ガンダム」コラボも予定されており、「RX-78-2 ガンダム」「MS-06S ザクII」「XVX-016 ガンダム・エアリアル」のオペレータースキンを獲得できる3つのバンドルが登場する。

シーズン4 ブラックセル バトルパスアップグレードトレーラー

https://youtu.be/KuWFLvhHQow

「機動戦士ガンダム」をテーマにした3つのバンドルが登場

「機動戦士ガンダム」と「Call of Duty」がコラボレーションし、ガンダムシリーズの長い歴史に登場する象徴的なオペレーターにフィーチャーした3つのバンドルが登場する。

「機動戦士ガンダム」シリーズの45周年を記念したこれらのバンドルには、ガンダムをテーマにした多くのアイテムが含まれる。

「トレーサーパック: モビルスーツ – RX-78-2 ガンダム」バンドル

すべての始まりとなった伝説のモビルスーツ「RX-78-2 ガンダム」オペレータースキンに加え、武器設計図3枚、コーリングカード、エンブレム、ローディングスクリーン2枚、武器ステッカー2枚、武器チャーム2枚、デカール大、およびフィニッシュムーブ「ニュータイプ・エクスキューション」が含まれる。

「トレーサーパック: モビルスーツ – MS-06S ザクII」バンドル

指揮官用のモビルスーツ「MS-06S ザクII」オペレータースキンに加え、武器設計図3枚、コーリングカード、エンブレム、ローディングスクリーン2枚、武器ステッカー2枚、武器チャーム2枚、デカール大、およびフィニッシュムーブ「灼熱の斬り」が含まれる。

「トレーサーパック: モビルスーツ – XVX-016 ガンダム・エアリアル」バンドル

高性能な「XVX-016 ガンダム・エアリアル」オペレータースキンに加えて、武器設計図3枚、コーリングカード、エンブレム、武器チャーム3枚、デカール大、武器ステッカー3枚、ローディングスクリーン3枚が含まれる。

ブラックセルを入手し「デュープ アンド コピー」をアンロック

シーズン4のブラックセルを入手すると、シーズン4バトルパスへのフルアクセスに加え、1100CP、トレーサー武器設計図7個、アニメーション オペレーター スキン12個、20バトルトークンティア スキップ(PlayStation版は25ティア)が付与される。

また、プレミアムバトルパスには 、バトルパスの進行状況によりアンロック可能なコンテンツが含まれ、100ティア以内で最大1400CODポイントを獲得できる。さらに、限定のブラックセルセクターへアクセスすることで、ブラックセルオペレーター「デュープ アンド コピー」をアンロック可能。

バトルパス購入で「オウムガイ」「ハンマー」をアンロック

ブラックセルの購入、または1100CODポイントで通常バトルパスを購入すると、ソープの新しいスキン「オウムガイ」とオペレーター「ハンマー」を含むInstant Reward Sectorが利用可能になる。

オウムガイ

ソープは、最先端のダイビング技術と機動性と防御力を最大限に高める戦術ユニフォームを備えた「オウムガイ」オペレータースキンで水中作戦に備える。ブラックセルのオーナーは、ガスで満たされたマスクを着け、感染した緑色の目をした「オウムガイ ブラックセル」バージョンのスキンもアンロック可能。

ハンマー

新たな「ハンマー」オペレーターは、幼少期の愛犬をコールサインに持つブラジル人コルタック「KorTac」の側で戦いに参加。通常のスキンではマスクを着用しておらず、ヘッドセットとひげが特徴的だ。ブラックセルのオーナーは、より派手な黒と金色の外観をした「ハンマー ブラックセル」もアンロック可能。

そのほかにも、バトルパスのセクターを完了することで「危険物」「汚染」「ケムトレイル」「デトリタス」など、さまざまな新オペレータースキンをアンロックできる。詳しくは公式ブログ(英語版/日本語版は順次公開)を確認してほしい。