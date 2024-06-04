Xboxは6月4日、Xboxとゲームの未来をお披露目する、今年最大のイベント「Xbox Games Showcase 2024」と「Call of Duty: Black Ops 6 Direct」を見る方法を、Xbox Wire Japanの記事にて公開した。番組は、2024年6月10日午前2時（日本時間）より配信する。
本番組は、Xbox、Bethesda、Activision Blizzardの公式チャンネルでライブ配信予定。また、世界各地域のXboxチャンネルとBethesdaチャンネルでも同時配信される。
・YouTube.com/Xbox
https://www.youtube.com/user/xbox/hub
・Twitch.tv/Xbox
https://www.twitch.tv/Xbox
・Twitch.tv/XboxASL
https://www.twitch.tv/XboxASL
・Facebook.com/Xbox
https://www.facebook.com/xbox/
・YouTube.com/Bethesda
https://www.youtube.com/Bethesda
・Twitch.tv/Bethesda
https://www.twitch.tv/Bethesda
・YouTube.com/ActivisionGames
https://www.youtube.com/ActivisionGames
そのほか、より詳しい内容はXbox Wire Japanの記事に書かれているので、こちらもチェックしてほしい。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/06/04/xbox-games-showcase-2024-black-ops-6-direct-how-to-watch/
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