バンダイナムコグループの横断プロジェクト「ガンダムプロジェクト」は5月21日、「ガンダム」シリーズとアクティビジョンの人気ゲーム「CALL OF DUTY」(コール オブ デューティ)シリーズがコラボレーションすると発表。

本施策は、2024年6月2日より『CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3』『CALL OF DUTY: WARZONE』、そして『CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE』にて実施。

ゲーム内では、「ガンダム」シリーズに登場するモビルスーツをモチーフとした新しいスキンなどのダウンロードコンテンツや、オペレータースキン、武器設計図、フィニッシュムーブ、デカール、ステッカーなどが同梱される3種類のバンドルを販売する。

バンドルは、「機動戦士ガンダム」より「ガンダム」と「シャア専用ザクII」の2つ、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」より「ガンダム・エアリアル」となる。

※「ガンダム・エアリアル」にはフィニッシュムーブは同梱されていません。

また、イベント期間内に条件を達成することで、「ガンダム」をテーマとした武器設計図、武器カモフラージュ、ステッカー、エンブレム、チャーム、コーリングカードなど、さまざまなダウンロードコンテンツが無料で入手できるほか、モビルスーツモチーフのスキンの装備によって経験値がアップする限定イベントも実施される。

「ガンダム」シリーズは、1979年のアニメ「機動戦士ガンダム」の放送開始から今年で45周年を迎える。今後も、世界中のファンとつながるさまざまな施策を展開していくという。引き続き、ガンダムの展開に期待しよう。

コラボレーション概要

期間:2024年6月2日~9月4日

各種バンドル販売期間:

「シャア専用ザクII」:2024年6月2日~8月31日

「ガンダム・エアリアル」:2024年6月4日~9月2日

「ガンダム」:2024年6月6日~9月4日

対象タイトル:『CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3』『CALL OF DUTY: WARZONE』『CALL OF DUTY: WARZONE MOBILE』

●詳細:CALL OF DUTY: BLOGをチェック!

https://www.callofduty.com/blog/2024/05/call-of-duty-modern-warfare-iii-warzone-wzm-season-4-maps-modes-zombies-announcement

※上記のURLは英語表記となっております。

【ゲーム情報】

タイトル:『Call of Duty: Modern Warfare III』

ジャンル:ファーストパーソン・シューティング

販売:アクティビジョン/KADOKAWA

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(BATTLE.NET/Steam)

発売日:発売中(2023年11月10日)

価格:

スタンダードエディション:9800円(パッケージ版)

クロスジェンバンドル:9800円(ダウンロード版)

秘蔵版:1万3390円(ダウンロード版)

※パッケージ版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。

プレイ人数:オフライン時1~2人/オンライン時最大64人

CERO:Z(18才以上対象)

タイトル:Call of Duty:Warzone

販売:アクティビジョン

開発:Infinity Ward

プラットフォーム:PlayStation 4/Xbox One/PC

発売日:配信中

価格:基本プレイ無料(ゲーム内課金あり)

CERO:D(15歳以上対象)

タイトル:Call of Duty: Mobile

ジャンル:バトルロイヤルFPS

配信:アクティビジョン

プラットフォーム:iOS/Android

配信日:配信中

価格:基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

©SOTSU・SUNRISE

©SOTSU・SUNRISE・MBS

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, MODERN WARFARE, and CALL OF DUTY WARZONE are trademarks of Activision Publishing, Inc.

*プレスリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なく内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。