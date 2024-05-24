正式タイトルは『Call of Duty: Black Ops 6』！
隠されたタイトルは「CoD」最新作！「Xbox Games Showcase」&「Black Ops 6 Direct」が6月10日に配信
Xboxは5月24日、かねてより伝えていた「[REDACTED] Direct」の正式名称が「Black Ops 6 Direct」であることを日本時間5月23日の深夜に発表。本Directは、日本時間2024年6月10日の午前2時からの「Xbox Games Showcase」に続けて配信される。
前年の「Starfield Direct」のように、「Xbox Games Showcase」本配信に加えて、「Black Ops」シリーズ最新作『Call of Duty: Black Ops 6』にスポットライトを当てた配信を加えた二本立て番組となる。
「Xbox Games Showcase」内では、Activision／Blizzard／Bethesda／Xbox Game Studios、そしてそのほかのパートナーからの最新情報も紹介予定。より詳しい内容はXbox Wire Japanの記事に書かれているので、こちらもチェックしてほしい。
▼該当記事
https://news.xbox.com/ja-jp/2024/04/30/xbox-games-showcase-2024-redacted-direct/
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