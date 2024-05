D4エンタープライズは5月23日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」第15弾タイトルとして『EGGコンソール 真・魔王ゴルベリアス MSX2』をリリース。価格は880円だ。

紹介動画

MSX2+対応で生まれ変わった『魔王ゴルベリアス』!

アレイド王国のリーナ姫を助けよう

1988年にコンパイルよりリリースされたMSX2向けのアクションRPGで、前年にMSX向けにリリースされた『魔王ゴルベリアス』のパワーアップバージョンとなる。プレイヤーは妹を探して旅をする騎士のケレシスとなって、魔物の谷を舞台にリーナ姫を救出する冒険に出発する。

軽快なアクションが楽しめる本作は、ゲームのシーンに応じてステージが変化する点が大きな特徴。8方向への自由な冒険やバトルが楽しめる「フィールド画面」、攻撃やジャンプを駆使して右へと進む「横スクロール面」、シューティングやレースゲームのように上方へと進む「縦スクロール面」の3パターンが用意されており、刺激的なプレイが楽しめるだろう。

敵が固く連打が必要だったり、スクロール面では初見殺しとも言える行き止まりがあったりと少々難易度は高めだが、コンパイルファンや手応えのあるアクションRPGを求めるコアなプレイヤーであれば、ぜひともチャレンジしてほしい作品だ。

【『EGGコンソール 真・魔王ゴルベリアス MSX2』について】

・「シーンセレクト」モード

見所のボス戦やエンディング・デモディスクなど、アプリケーション標準で用意しているゲーム内のシーンをすぐに楽しめる。

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやジャケット・特典をいつでも閲覧可能。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール 真・魔王ゴルベリアス MSX2

ジャンル:アクション/ロールプレイングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2024年5月23日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.