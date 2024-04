D4エンタープライズは4月11日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第12弾タイトル『EGGコンソール ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー MSX2』をリリースした。価格は880円だ。

本作は「EGGコンソール」では初のMSXタイトルとなり、同社は今後も続々と名作PCゲームを配信していくという。

紹介動画

ドラゴンスレイヤーシリーズの異端児登場!

能力の異なる家族を切り替えつつ冒険を進め、ドラゴンのディルギオスを倒せ!

『ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー』は、1987年に日本ファルコムより発売されたアクションRPG。「ドラゴンスレイヤー」シリーズ(以下、シリーズ)第4弾にあたる作品だが、MSXとコンシューマー版のみ発売された。

ゲームは家を拠点に能力の異なるファミリーを交代しながら冒険するというもので、4つの宝冠(クラウン)とドラゴンスレイヤーを求めてダンジョンを探索し、ディルギオスとの決戦に臨む。

MSXのハードウェア機能に適したゲーム性となっており、軽快な操作でダンジョンを駆け回り、プレイヤーの邪魔をするモンスターやボスを倒していく。

PCファンから見るとシリーズとしては異端児的とも言える本作だが、プレイする機会に恵まれなかったり敬遠してきた人も多いかも知れない。ダンジョンにはシリーズ別タイトルのヒロインである“セリナ姫の絵”が登場するといった演出などもあり、ファンにはニヤリとできる要素も満載。

シリーズの新たな側面が見えるかもしれないので、この機会にチャレンジしてみてはいかがだろうか。

『EGGコンソール ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー MSX2』について

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやジャケットをいつでも閲覧可能。

※このアプリケーションは、シーンセレクトモードは搭載していません

※画面が点滅するシーンがございますので、体調に異変を感じましたらゲームを中止してください。また、このような症状の経験があるかたはご利用を控えてください。

【ゲーム情報】

タイトル:EGGコンソール ドラゴンスレイヤーIV ドラスレファミリー MSX2

ジャンル:アクション/ロールプレイングゲーム

配信:D4エンタープライズ

メーカー:日本ファルコム

プラットフォーム:Nintendo Switch

配信日:配信中(2024年4月11日)

価格:880円

IARC:7+(7才以上対象)

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

© D4Enterprise Co.,Ltd.

© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.