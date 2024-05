Xboxは5月22日、Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)/Xbox Game Pass(コンソール/PC/クラウド)にて、Ninja Theoryの最新作となるアクションアドベンチャー『Senua’s Saga: Hellblade II』を配信したと発表。価格は、7040円だ。

▼Senua’s Saga: Hellblade II – 公式トレーラー

本作は、受賞作『Hellblade: Senua's Sacrifice』の続編。前作から引き続きケルト人の女性戦士であるセヌアを主人公に、彼女がヴァイキングのアイスランドで神話と苦悩の世界を生き残る過酷な旅が描かれる。

暴虐の恐怖の犠牲となった者たちを救うため、セヌアは内なる闇、外なる闇を克服する戦いに向き合う。

本作のリリースを記念し、Xbox Wire Japanでは特集記事4本と開発元スタジオのNinja Theoryからのメッセージを掲載している。ぜひともチェックしよう。

■『Senua’s Saga: Hellblade II』が発売: Ninja Theory からのメッセージ

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/05/21/hellblade-2-launch-blog/

■主人公セヌアを、ゲーム史上最も人間味のあるキャラクターにするためにNinja Theoryが取り組んだこと

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/05/21/hellblade-2-senua-most-human-character-in-gaming/

■『Senua’s Saga: Hellblade II』: パフォーマンス キャプチャとスタントによる新次元戦闘の構築

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/05/21/hellblade-2-performance-capture-next-level-combat-design/

■Senua’s Saga: Hellblade II』はヘッドフォン必須! 今までに聴いたことがないバイノーラル オーディオを体験しよう

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/05/21/hellblade-2-audio-design-is-like-nothing-youve-ever-heard/

■『Senua's Saga: Hellblade II』の素晴らしい景観を支えた環境デザイン チーム

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/05/22/hellblade-2-environmental-design-inspired-by-iceland/

【ゲーム情報】

タイトル:Senua’s Saga: Hellblade II

ジャンル:アクション/アドベンチャー

配信:Xbox Game Studios

開発:Ninja Theory

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)

※Xbox Game Pass(コンソール/PC/クラウド)対応。

配信日:配信中(2024年5月21日)

価格:7040円

IARC:18+(18才以上対象)

