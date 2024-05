フロム・ソフトウェアは5月22日、バンダイナムコエンターテインメントと共同開発するアクションRPG『ELDEN RING(エルデンリング)』のDLC『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』のストーリートレーラーを公開した。

本トレーラーでは、DLCの舞台となる「影の地」を描いている。DLCの発売日は2024年6月21日で、価格は4400円となる。

ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ストーリートレーラー【2024.05】

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』で始まる新たな冒険

本作では新たな舞台「影の地」で、ミケラをめぐる物語が描かれる。謎と危険に満ちた多彩なシチュエーション、新たに加わった武器や防具の数々、そして自由度の高い冒険を楽しめるという。

【ゲーム情報】

タイトル:ELDEN RING(エルデンリング)

ジャンル:アクションRPG

開発・販売:フロム・ソフトウェア(国内)/バンダイナムコエンターテインメント(海外)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY 対応)/PC(Steam)

発売日:発売中(2022年2月25日)

価格:

通常版:9240円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9900円(ダウンロード)

コレクターズエディション:2万4200円(PS5/PS4パッケージのみ)

Xbox Series X|S、Xbox One版はダウンロード版のみの販売となります。

プレイ人数:1人~4人 ※「闘技場」では最大6人での対戦に対応しています。

CERO:D(17才以上対象)

【DLC】

タイトル:ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE(エルデンリング シャドウ オブ ジ エルドツリー)

発売日:2024年6月21日予定

価格:

通常版:4400円(ダウンロード版)

PREMIUM BUNDLE:4950円(ダウンロード版)

COLLECTOR’S EDITION(DLCコード版):3万9160円(パッケージ版)

【本編+DLCセット】

タイトル:SHADOW OF THE ERDTREE EDITION

発売日:2024年6月21日予定

価格:

通常版:9020円(パッケージ版/ダウンロード版)

DELUXE EDITION: 9900円(ダウンロード版)

COLLECTOR'S EDITION(ゲームディスク版):4万3780円(パッケージ版)

※ゲームディスク版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。