バンダイナムコエンターテインメントとフロム・ソフトウェアは2月22日、両社が共同開発するアクションRPG『ELDEN RING』(エルデンリング)について、ダウンロードコンテンツ(以下、DLC)『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』の発売日を発表した。発売日は世界同時で2024年6月21日、DLC単体の価格は4400円となる。

また、本日2024年2月22日より予約受付を開始している。

ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE ゲームプレイトレーラー【2024.02】

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』で始まる新たな冒険

本作では新たな舞台「影の地」で、ミケラをめぐる物語が描かれる。謎と危険に満ちた多彩なシチュエーション、新たに加わった武器や防具の数々、そして自由度の高い冒険を楽しもう。

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』製品情報

【プロローグ】

影の地

黄金樹の影に隠された地

神たるマリカが、降り立った場所

そして、謳われぬ戦い、粛清の地

メスメルの火に焼かれた場所

だから、ミケラは影の地に向かった

その黄金の身体も、力も、宿命も

すべてを棄てた

ミケラは待つ

約束の王を

【ゲーム概要】

冒険の舞台は、影の地

マリカが神となり、黄金樹が生まれた地。フィールドとダンジョンがシームレスに繋がるこの「影の地」で、謎と発見に満ちた自由度の高い冒険が繰り広げられる。

新たな脅威

広大なフィールドや立体的なダンジョンで、プレイヤーに立ちはだかる強敵たち。激しい戦闘の果て、死地をくぐり抜けたその先で、圧倒的な達成感を味わうことができる。

自分だけのキャラクター

新たに追加される多彩な武器や魔法、戦技などが、戦闘に新鮮さをもたらす。プレイスタイルにあわせてプレイヤーキャラクターを自由にカスタマイズし、自分だけのキャラクターで脅威に挑もう。

語られなかった群像劇

ミケラはなぜ「影の地」へと向かったのか。さまざまな思惑を持った登場人物たちのドラマとともに、狭間の地では語られることが無かった物語が描かれる。

2024年2月22日より、

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』の予約受付を開始

全国の取扱店および各種プラットフォームのダウンロード販売ページにて、本日2024年2月22日より予約受付を開始。

【ラインナップ】

■すでに『ELDEN RING』を持っている人向け

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE』

●ダウンロード版

●価格:4400円

●内容品:DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』

*本商品には、『ELDEN RING』本編は含まれません。『SHADOW OF THE ERDTREE』をプレイするには、『ELDEN RING』本編(別売)が必要です。

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION(DLCコード版)』

●パッケージ版

●価格:3万9160円

内容品:

・DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』コードチラシ

・「串刺し公、メスメル」スタチュー(全高約46cm)

・ 『SHADOW OF THE ERDTREE』アートブック(ハードカバー仕様/40P)

・ 『SHADOW OF THE ERDTREE』デジタルサウンドトラック(アプリ)

*PlayStation 5/PlayStation 4版のみの販売となります。

*本商品には、『ELDEN RING』本編は含まれません。『SHADOW OF THE ERDTREE』をプレイするには、『ELDEN RING』本編(別売)が必要です。

*数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。

■これから『ELDEN RING』をはじめる人向け(本編+DLCセット)

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE EDITION』

●パッケージ版/ダウンロード版

●価格:9020円

●内容品:

・『ELDEN RING』ゲーム本編

・DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』

・ガイドブック付き特装パッケージ(数量限定特典/パッケージ版のみ)

*パッケージ版はPlayStation 5版、PlayStation 4版のみの販売となります

*パッケージ版に含まれるDLCはダウンロードコードでの提供となります。

『ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE COLLECTOR’S EDITION(ゲームディスク版)』

●パッケージ版

●価格:4万3780円

●内容品:

・『ELDEN RING』ゲーム本編

・DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』コードチラシ

・ガイドブック付き特装パッケージ

・「串刺し公、メスメル」スタチュー(全高約46cm)

・『SHADOW OF THE ERDTREE』アートブック(ハードカバー仕様/40P)

・『SHADOW OF THE ERDTREE』デジタルサウンドトラック(アプリ)

*PlayStation 5、PlayStation 4版のみの販売となります。

*数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。

そのほかのエディションは公式サイトを確認しよう

▼公式サイト

https://www.eldenring.jp/product.html

【特典】

全エディションの特典として、ゲーム内で使用できるジェスチャー「ミケラのリング」が付属する。

*パッケージ版の特典は数に限りがございます。

*予約期間終了後にDLC『SHADOW OF THE ERDTREE』を購入された場合、ジェスチャー「ミケラのリング」を所持している他プレイヤーと協力マルチプレイを行なうことで本特典を入手できます。

【ゲーム情報】

タイトル:ELDEN RING(エルデンリング)

ジャンル:アクションRPG

開発・販売:フロム・ソフトウェア(国内)/バンダイナムコエンターテインメント(海外)

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Xbox Series X|S/Xbox One(SMART DELIVERY 対応)/PC(Steam)

発売日:発売中(2022年2月25日)

価格:

通常版:9240円(パッケージ/ダウンロード)

デジタルデラックスエディション:9900円(ダウンロード)

コレクターズエディション:2万4200円(PS5/PS4パッケージのみ)

Xbox Series X|S、Xbox One版はダウンロード版のみの販売となります。

プレイ人数:1人~4人

CERO:D(17才以上対象)

【DLC】

タイトル:ELDEN RING SHADOW OF THE ERDTREE(エルデンリング シャドウ オブ ジ エルドツリー)

発売日:2024年6月21日予定

価格:

通常版:4400円(ダウンロード版)

PREMIUM BUNDLE:4950円(ダウンロード版)

COLLECTOR’S EDITION(DLCコード版):4万3780円(パッケージ版)

【本編+DLCセット】

タイトル:SHADOW OF THE ERDTREE EDITION

発売日:2024年6月21日予定

価格:

通常版:9020円(パッケージ版/ダウンロード版)

COLLECTOR'S EDITION(ゲームディスク版):4万3780円(パッケージ版)

DELUXE EDITION: 9900円(ダウンロード版)

※ゲームディスク版はPlayStation 5/PlayStation 4のみ。