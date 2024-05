2Kは5月17日、本格バスケゲーム『NBA 2K24』[PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)]について、シーズン7で「マイキャリア」「マイチーム」「The W」オンライン*に新たに追加されるコンテンツを発表した。シーズン7の開始日は、2024年5月18日(日本時間)から。

*「The W」オンラインおよび関連コンテンツはPlayStation 5とXbox Series X|Sでのみご利用いただけます。

『NBA 2K24』シーズン7では、デンバー・ナゲッツのポイントガード、ジャマール・マレー選手からインスパイアされた迫力のプレイや派手なシュートを大観衆の前で決め、歴史にその名を刻むことができる。

本シーズンには、このゲームのためだけにリリースされた4曲をフィーチャーしたDef Jam Recordingsx『NBA 2K24』の新アルバムのほか、スペシャルなコンテンツが盛り沢山となっている。

●「マイキャリア」には、NBAチャンピオンを目指して戦いながら新たに獲得できる報酬やギアが追加される。

報酬はレベル10で角帽、レベル25でゴールドロックスの髪型、レベル30で瞬間移動可能なドローン、レベル32でカイリー・アービング選手とデリック・ローズ選手のスローバックバナー、レベル35でチャンピオン ベルトなどがもらえる。

レベル39でもらえるローライダーでザ・シティをクルージングしたり、ホバーボードでネイバーフッドを巡ったりして楽しもう。

●シーズン7の「マイチーム」には、レベル1報酬のフリーエージェント ジミー・バトラーさんを始めとする新たなマイチームカードが追加され、さらにコレクションを拡充できる。

「マイチーム」シーズン7ではこのほかにもレベル10でキャメロン・トーマス選手(ピンクダイアモンド)、レベル20でディロン・ブルックス選手(ギャラクシーオパール)、レベル30でジェラミ・グラント選手(ギャラクシーオパール)」、レベル35でジェリー・ウェスト選手(ダークマター)、レベル40でMVP ニコラ・ヨキッチ選手(ダークマター)が追加される。

●「The W」オンライン*には、WNBAの新シーズン開幕にあわせた新報酬が追加。チャレンジをクリアしてXPを稼ぐことで、リバティ選手のジャージやドーン・ステーリー コーチのマイチームカード、ケルシー・プラム選手のジャージなどの報酬を獲得できる。

●シーズンパスへの追加アイテムには、シーズン中にアンロックできる40個の無料アイテムが含まれる。さらに、シーズン7プロ パス**を購入すると、プレミアムコンテンツを獲得できる40のレベルが追加。

プレミアムレベル39 ミッドナイト ローライダー(次世代機のみ)/プレミアムレベル39 ホバーボード(現行機のみ)、プロ パス自動報酬であるジャマール・マレー選手のマイチームカード(ダークマター)、同じく自動報酬のトレイルブレイザーズ マスコットDouglas Furのコスチューム、プロ パスレベル40ポイントガード可能なニコラ・ヨキッチ選手(ダークマター)、最大4万5000VC(ゲーム内通貨)、スキルブーストなどなど、大量の報酬を集めよう。

●2K Beatsには、このゲームのためにリリースされた4曲を含むDef Jam Recordingsx『NBA 2K24』のアルバムが追加される。

『NBA 2K24』シーズン7の詳しい情報についてはコートサイド・レポートで取り上げているのでチェックしてほしい。

**『NBA 2K24』シーズンパスの無料コンテンツは、ゲームプレイでアンロックされます。『NBA 2K24』プロシーズンパスおよび殿堂入りパスは個別購入が可能で、プレイするにはゲーム本編、インターネット接続、NBA 2Kアカウントが必要です。有料プレミアムパスをご購入いただくと、追加のシーズン報酬がゲームプレイでアンロックできるようになります。進行状況と報酬はシーズン終了とともにリセットされます。シーズンパスについての詳しい情報は、https://nba.2k.com/2k24/ja-JP/season-pass/をご確認ください。

【ゲーム情報】

タイトル:『NBA 2K24』 BEST PRICE

ジャンル:スポーツ

販売:2K

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

※パッケージ版のみ。

発売日:発売中(2023年3月21日)

価格:

PS5:4400円(パッケージ版)

PS4:3850円(パッケージ版)

Switch:3300円(パッケージ版)

CERO:A(全年齢対象)

タイトル:NBA 2K24

ジャンル:スポーツ

販売:2K

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年9月8日)

価格:

PS5/XSX|Sコービー・ブライアント エディション(通常版):8800円(ダウンロード版)

PS4/Xbox One/Steamコービー・ブライアント エディション(通常版):7700円(ダウンロード版)

Switchコービー・ブライアント エディション(通常版):6600円(ダウンロード版)

ブラック・マンバ エディション:1万4080円(ダウンロード版)

CERO:A(全年齢対象)

