2Kは9月19日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)向けソフト『NBA 2K24』の発売記念ライブ配信「コービー・チャレンジナイト」を2023年9月15日に実施したと発表。ここでは、その番組レポートをお届けしよう。

番組にはゲストとして、熱狂的NBAファンとして知られる俳優/ミュージシャンの金子ノブアキさん、バスケ愛あふれる吉本芸人の「麒麟」の田村裕さんと「NON STYLE」井上裕介さんの3名が出演。

『NBA 2K24』ゲーム内で遊べるコービー・ブライアント選手の輝かしいNBAキャリアから多くのファンの記憶に残っているスーパープレイの数々をリアルに再現した「マンバモーメント」に挑戦した。

番組はアーカイブ配信されているので、こちらもチェックしてほしい。

『NBA 2K24』発売記念ライブ配信!

「コービー・チャレンジナイト」アーカイブ

・NBA 2K 日本公式X(旧Twitter):https://twitter.com/NBA2K_Japan/status/1702620906550665365

・2K Japan公式 YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/live/NReBw8-Il6w?si=A8BAHlkcX0J489vC

コービー選手の勝利を追体験し、偉業を辿っていくことができるのが「マンバモーメント」。本モードのゲーム内映像が映し出されると、「かっこいいな……」(全員)と、再現度の高さやリアリティのある映像に驚きの声があふれた。

コービー選手の印象について聞かれると「コービーの引退試合は歴史上最高試合だと思う」(金子さん)、「アキレス腱を切っているのにフリースローして歩いて帰るなんて……尊敬しかないです」(田村さん)、「NBAにはいろんな選手がいますが、コービーは全部できるイメージの選手」(井上さん)と、数々の伝説を持つコービー選手を追体験できる「マンバモーメント」にワクワクが止まらない様子のゲスト一同。

今回は、コービー選手の憧れの存在であるマイケル・ジョーダン選手を相手に、コービー選手で第1クォーター19得点&試合を通して55得点を決め、ジョーダン選手の得点を20得点未満に抑え3回スティールを行ない、勝利を収めるといった、実際にコービー選手が成し遂げた偉業を「マンバモーメント」でゲスト一同がチャレンジすることに。1Qを担う金子さんから「当時の映像やん、懐かしい……泣いちゃう、泣いちゃう」とNBAファンならではのコメントが出る一面もあった。

続いて2Qを担うのは昨年度に引き続き、バスケ好き芸人代表として期待がかかる田村さん。「あらためてコービーの凄さがわかりますね、実際の試合でこれだけ点数を取るって本当にすごいですね」と随所でコービー選手愛をあふれさせながらリードを守った。

そして3Qは、ほかの2名よりも「NBA 2K」の経験が浅いという井上さんだったが、コービー選手さながらの見事なプレイを披露して「歴史的なパス! もっとやっていたい!」と興奮が止まらない様子だった。

最後、重要な4Qを金子さんが担う中、果たしてバスケの神様ジョーダン選手にコービー選手と同じくゲストたちは勝利を収めることができたのか……?

そして、最後はチームの協力プレイで挑む5on5に挑戦。ゲストが使うチームは、コービー選手の精神を受け継ぎ、日本人で3番目にNBAの入団を決めた八村塁選手が所属するロサンゼルス・レイカーズ、対するは渡邊雄太選手が所属するフェニックス・サンズの日本人選手が所属するチームの真っ向勝負に。

「このメンバーで練習試合をした時に一回負けているから、今度は絶対に勝ちたい!」(井上さん)と意気込むが、現実はそう甘くなく、開始1分経過時点では0-0の結果に。だが徐々にチーム内でのコミュニケーションも上手く図れるようになり、「いける?」(金子さん)と声をかけ、井上さんとの協力プレイでダンクシュートを披露するショータイムが開幕!?

果たしてゲストは、フェニックス・サンズから勝利を掴むことはできたのか? 想像をはるかに超える激戦となった試合は、ぜひ動画でチェックしてもらいたい。

ゲストコメント

金子ノブアキさんコメント

「いろいろな楽しみ方があるので一年間、次回作が出るまで、本当にやりきれるかっ! てくらいたくさんいろいろことがあるので、あらゆるバスケ好きとかW杯を見てとか、(バスケに)ハマってきたかもみたいな人に! いろいろな女子リーグも入っているのですごいですよ。ぜひやってみてください」

「麒麟」田村裕さんコメント

「本当に僕みたいなNBAを見出したのが遅い人、僕も言っても十何年なので、そういう方にNBA好き同士で集まると大体昔のレジェンド選手をあまり知らないとマウント取られるんですよ……それをこの「NBA 2K」で勉強すれば、ある程度体験できるので、知識を増やしてベテランNBA好きに負けない経験値をここで得たら、よりNBAも楽しくなるので、ぜひとも「NBA 2K」をプレイしてください!」

「NON STYLE」井上裕介さんコメント

「バスケ部経験者はもちろん、未経験者の方もバスケでこんなプレイやってみたいな、こんなプレイちょっと見てみたいなっていうものがこのゲームではいろいろ見られるし、自分でパフォーマンスをして体現できる! 僕なんかは特に現役時代背が低くて、こんなことやりたかったけどできなかったプレイをこのゲームの中で存分にやりたいなって思うので、そういう方はぜひゲームの中でスーパープレイを自分の力で生み出していただけたらなと思います」

【ゲーム情報】

タイトル:NBA 2K24

ジャンル:スポーツ

販売:2K

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam)

発売日:発売中(2023年9月8日)

価格:

PS5/XSX|Sコービー・ブライアント エディション(通常版):8800円(パッケージ版/ダウンロード版)

PS4/Xbox One/Steamコービー・ブライアント エディション(通常版):7700円(パッケージ版/ダウンロード版)

Switchコービー・ブライアント エディション(通常版):6600円(パッケージ版/ダウンロード版)

ブラック・マンバ エディション:1万4080円(ダウンロード版)

※コービー・ブライアント エディションのパッケージ版はPS5/PS4/Switchのみ。ブラック・マンバ エディションのパッケージ版はPS5のみ。

CERO:A(全年齢対象)

©2005-2023 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, T2, the 2K and T2 logos, and Take-Two Interactive Software, are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. ©2023 NBA Properties, Inc. All Rights Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. BLACK MAMBA®, MAMBA™, KOBE BRYANT™, MAMBA MOMENTS™, MAMBA MENTALITY®, Kobe Bryant’s signature, and the Kobe Sheath Logo are trademarks of Kobe Bryant, LLC, used with permission. All trademarks and copyrights contained herein are the property of their respective holders.

本ゲーム内に含まれるすべての標章および商標は、各所有者に帰属します。BLACK MAMBA®、MAMBA™、KOBE BRYANT™、MAMBA MOMENTS™、MAMBA MENTALITY®、コービー・ブライアント直筆サイン、および、Kobe SheathのロゴはKobe Bryant, LLCの商標であり、許可を得て使用しています。