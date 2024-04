コナミデジタルエンタテインメントは4月10日、「パワフルプロ野球」(以下「パワプロ」)シリーズ30周年記念作品『パワフルプロ野球2024-2025』(以下『パワプロ2024』)を、2024年7月18日に発売すると発表。

対応プラットフォームはNintendo Switch/PlayStation 4。価格は通常版が8470円で、ダウンロード限定のパワフルエディションが1万670円となる。本日よりパッケージ版の予約を開始している。

今作は現役選手だけでなく、球界のレジェンドや懐かしの球場などパワプロやプロ野球の歴史を感じられるコンテンツが充実。おなじみの「ペナント」モードには、過去最多400名超のレジェンドOBが登場する。

そして、阪急ブレーブス・南海ホークス・大阪近鉄バファローズがオールドチームとして復活し、阪急西宮球場と大阪スタヂアムも復刻!

さらに、「サクセス」モードで人気のあった「プロ野球12球団」も現代風にリメイクして復活し、昔からの野球ファンやパワプロファンでも楽しめる要素が盛りだくさんとなっている。

早期購入特典には、KONAMI野球ゲームアンバサダー・大谷翔平選手のスペシャルスリーブが付属。デザインは後日公式サイトやSNSで公開予定なので、続報に期待しよう。

人気のサクセスシナリオ“プロ野球12球団”が現代風にリメイク!

『実況パワフルプロ野球2010』の「サクセス」モードに収録されていた人気シナリオ「プロ野球12球団」が、当時のシナリオをベースに、キャラ・イベントなどを追加して完全リメイクで復活!

定番モードの「ペナント」がパワーアップ!

阪急・南海・近鉄のオールドチームが使用可能に!

「ペナント」モードがパワーアップ! 歴代最多400名超のレジェンドOBを搭載し、時代の垣根を超えた12球団歴代レジェンドチームに加え、阪急ブレーブス・南海ホークス・大阪近鉄バファローズのオールドチームが使用可能に。

さらに、今はなき阪急西宮球場と大阪スタヂアムがパワプロでよみがえる! プロ野球の歴史を感じながらペナントモードを楽しめる。

そして、2022年から始まった制度「現役ドラフト」や、先発投手が指名打者を兼務できる「大谷ルール」など最新のプロ野球シーンにあわせたアップデートも!

パワスピ・ポイントクラブ

「猪狩守」と「猪狩進」のぬいぐるみがノベルティに登場!

「パワプロ」シリーズの人気キャラクター「猪狩守」と「猪狩進」がぬいぐるみに! 本日2024年4月10日から、それぞれポイントで交換可能。猪狩兄弟をお手元に迎えてみてはいかがだろうか。

・パワスピ・ポイントクラブ公式サイト

https://pawaspi-point.konami.net/

~パワスピ・ポイントとは~

対象ゲームをプレーしたり、イベントやキャンペーンに参加したりすることで獲得できるポイント。貯まったポイントは、ゲーム内アイテムやノベルティなどさまざまな特典に利用できる。

対象ゲーム:『プロ野球スピリッツA』『実況パワフルプロ野球』『パワフルプロ野球 栄冠ナイン クロスロード』『実況パワフルサッカー』

【ゲーム情報】

タイトル:パワフルプロ野球2024-2025

ジャンル:野球・育成

販売:KONAMI

プラットフォーム:Nintendo Switch/PlayStation 4

発売日:2024年7月18日

価格:

通常版:8470円(パッケージ/ダウンロード)

パワフルエディション:1万670円(ダウンロードのみ)

プレイ人数:1~4人

CERO:審査予定

