D4エンタープライズは4月2日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、1990年にコンパイルよりリリースされた『チューリング(MSX2版)』の無料配信を開始した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要。

0や1の文字列を瞬時に読み解き、すべての数字を消去しよう。

二進数をテーマにしたユニークなパズルゲーム!

本作はDS(ディスクステーション)18号に収録されていたパズルゲーム。ニ進数をテーマにしており、画面左に表示された01の数字群の先頭の2桁から8桁の数字を選択すると、選択した文字列と同じものが数字群から消える。

そして再び2桁から8桁を選択してさらに文字列を消し……これを繰り返して、すべての数字を消せばクリアとなる。なおクリア時のポイントによって次のステージが決まる。

数字が消せなくなったり、同じ文字列が見つからなかった場合はミスとなり、3回ミスをするとゲームオーバー。ほかにも考える時間がかかりすぎるとLOST POINTが増加して、クリア時のスコアが減点となるので注意しよう。

画面の派手さはないが、他に類を見ないユニークなパズルが楽しめる本作。二進数マスターを目指して、チャレンジしてみてはいかがだろうか。

紹介動画

【ゲーム情報】

タイトル:チューリング(MSX2版)

ジャンル:パズルゲーム

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年4月2日)

価格:無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要です。

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.