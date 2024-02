D4エンタープライズは2月6日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」にて、1991年にコンパイルよりリリースされた『B.G.V 妖気な夜(MSX2版)』の無料配信を開始した。本作を無料で遊ぶには、プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要。

幽霊、一つ目小僧、河童、バケ狐……軽快な音楽にあわせて、さまざまな妖怪たちが狂宴!?さあ不思議な夜を堪能しよう!

本作は1991年にリリースされた「ディスクステーション27号」に収録されていた観賞用ソフト。

山奥の古寺(?)を舞台に、次から次へと現れる妖怪たちはどんなアクションを見せてくれるのだろうか。カラ傘おばけ、巨大なひとつ目小僧、バケ狐、骸骨、幽霊、雷様、河童、三つ目小僧、ちびっこ鬼……軽快で癖になりそうな音楽とともに楽しもう。

なお本作のジャンルはBGVと書かれているが、これはBack Ground Videoの略。当時のコンパイルでは観賞用のソフトのことをBGVと呼んでおり、ユニークなBGVを多数リリースしていたことでも知られている。本作でBGVの面白さに気がついたなら、ぜひほかのBGVもチェックしてみよう。

紹介動画

【ゲーム情報】

タイトル:B.G.V 妖気な夜(MSX2版)

ジャンル:BGV(観賞用ソフト)

メーカー:コンパイル

プラットフォーム:PC

配信日:配信中(2024年2月6日)

価格:無料

※プロジェクトEGG月額サービス登録(550円)が必要です。

©2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

©2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.