松竹は3月11日、PlayWithFurciferが開発するSteam向けデッキ構築型ローグライト対戦ゲーム『バックパック・バトル』の早期アクセス版が、2024年3月8日の配信開始から好調な売上を記録し、2日間で全世界10万本を達成したと発表。

同時プレイ人数も、デモ版の記録であった1万8000人を超え、日曜の夜には最大2万9000人を記録するなど、プレイ人数も右肩上がりで伸びているとのこと。公式Xによると、4日目には3万人を突破したという。

またSteamのレビューも、多くのユーザーから好評価を得て、「圧倒的に好評」を記録。内容面でも、ユーザーに支持されるタイトルになっている。

・Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2427700/_/?l=japanese

・日本版公式トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=JSUJVYM07cg

特に日本での販売が好調!

国内Steam売上ランキングでは2位を記録

全世界で好調な『バックパック・バトル』だが、特に日本での人気が好調で、国内Steam売上ランキングで2位を記録(他国では最大5位。グローバルランキングでは10位程度で推移)。

デモ版のダウンロード数でもドイツに次いで2位だったことから、引き続き早期アクセス版でも、日本のユーザーに支持されるゲームであることが見て取れる。

日本のパブリッシングパートナーである松竹としては、この結果を受けて、日本でのさらなるコンテンツ展開を検討しているという。

10万本達成を祝い、開発者からの御礼メッセージと今後の開発ロードマップを再掲

10万本達成を祝い、開発者のDoro氏、Mario氏よりメッセージが到着したので紹介しよう。

皆さん、こんにちは。『バックパック・バトル』の開発者のDoroとMarioです。 いつも『バックパック・バトル』を応援していただき、ありがとうございます。この度、皆さんにお知らせがあります! わずか2日足らずで、バックパックバトルは10万本の売上を突破しました。この数字は私たちの予想をはるかに超えています! また、皆さんのレビューのおかげで、Steamのスコアは「圧倒的に好評価」になりました! ゲーム開発者として私たちが望むのは、ゲームを楽しんでいただくことです。これほど多くの方々の心に響くゲームができたことは、夢のようです。私たちはこれからもベストを尽くし、『バックパック・バトル』を最高のゲームにしていきます。 また、現在バグの修正やコンテンツの準備も進めていますので、楽しみにしていてください! 皆さん、ありがとうございました! Doro & Mario

今回の大ヒットスタートを受けて、今後の新機能(フレンドとのリアルタイム対戦機能やアイテム情報、戦闘ログやランキングシステムの刷新など)開発のロードマップを公開。正式リリースへ向けたさらなる進化に期待しよう。

『バックパック・バトル』について

レアアイテムを買いあさり、バックパックに荷物を詰めよう! バックパックを整理整頓して自分だけの強力なビルドを組んだら、ほかのプレイヤーたちと対戦だ!

■自分の戦略をアレンジ

『バックパック・バトル』では、プレイヤーがアイテムを詰めたバックパックとともに戦う。バトルの勝敗を左右するのは、ショップで購入したアイテムたち。特に配置が重要だ! アイテムを賢く整理整頓すればするほど、バトルの実力も上がっていく。

■アイテムを収集&クラフト

バックパックに詰められるアイテムは、その形もサイズも、値段もレアリティもさまざま。アイテム同士を合成し、さらに強力な装備を作ることだってできる。パワフルなポーションを煎じたり、伝説の武器を作ったり、ドラゴンのお友だちを誕生させたりしよう。

■ほかのプレイヤーとバトル

対戦相手となるのは、ほかのプレイヤーたちが構築した実在するビルドだ。ほかのプレイヤーのアイデアを観察し、対策を練ろう。

ランクモードでどこまでやれるか挑戦したり、カジュアルモードでゆったりプレイを楽しんだりできる。どちらのモードにも時間制限はないので、じっくり自分のペースで楽しもう。

■クラスを選択しよう

プレイスタイルにあわせてクラスを選択可能。強烈なクリティカルを喰らわせるか、時間とともに毒ダメージを与えるか、選択はプレイヤー次第だ。

ゲーム情報

タイトル:バックパック・バトル

ジャンル:ストラテジー

プラットフォーム:PC(Steam)

パブリッシャー:PlayWithFurcifer/IndieArk/Shochiku(松竹)

デベロッパー:PlayWithFurcifer

配信日:配信中(早期アクセス:2024年3月8日)

価格:1700円 ※3月22日19時まで早期アクセス版キャンペーン価格:1530円(10%オフ)

プレイ人数:1名

© PlayWithFurcifer, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk. Licensed to & published by Shochiku Co., Ltd. in Japan.