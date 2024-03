インディーパブリッシングレーベルHOOKは3月5日、ポーション醸造シミュレーションゲーム『マジカル★ポーション工房(原題:The Magical Mixture Mill)』の日本語対応のPC(Steam)正式リリース版(v1.0)を、日本時間2024年3月28日0時に販売開始すると発表した。価格は、2300円。

早期アクセスを経て、新しいクエスト、新しい道具、新しいエリア、新しいワークステーションに加え、さらなる魅力のあるコンテンツが多数追加される。

この機会に、ユーモアに満ちたカラフルな世界に飛び込み、顧客である冒険者たちのあらゆるリクエストに応えてみてはいかがだろうか。

・アナウンストレーラー

https://youtu.be/nUplVcLE2Tg

『マジカル★ポーション工房』について

昔から魔法を調合してきたグリセルダが営むポーション工房では、冒険者たちの力を高めるためのポーションを作ってきた。強力なパワー、驚くべき知性、羨むほどの美貌、ヒーローらしからぬ能力を醸成するポーションを手に入れるショップとして、人々から親しまれてきた。

キノコ好きの魔女グリセルダは長年一人で店を切り盛りしてきたが、そろそろ引退して別の人に店を引き継ごうとしている。つまり、ポーション・アレルギーでRPG冒険ができなくなったキミこそが、ちょうどいい人材ということだ!

『マジカル★ポーション工房』特徴

●自動化ポーション製造

いろんなワークステーションを使って、ポーション作りを自動化させよう。液比のバランス調合、効能の最大化、正しい材料の選択、味の調整。それが終わったらかわいいボトルに注ぐだけ! 自分だけのポーションを作り出そう!

●わくわく、ほっこり、カラフルな世界!

カラフルなイラストとファンタジーをひとつまみ加えたアルケミー的ほっこり体験。いろんな場所を探索して材料を集めよう。でも気を付けて! 植物や動物が反撃してくることも…!

●満足したお客さんは必ず戻ってくる!商品に「ハマる」となおさら!

冒険者によって欲しいポーションが異なる。お客さんの特徴を知っておこう。冒険者がレベルアップするにつれて、より強力なポーションを求めて店の常連となってくれるはず。キミの商売も繁盛するだろう!

【ゲーム情報】

タイトル:マジカル★ポーション工房

ジャンル:ポーション醸造シミュレーション

配信:HOOK

開発:Glowlight

プラットフォーム:PC(Steam)

配信日:

早期アクセス版:配信中(2023年4月6日)

正式リリース版:2024年3月28日

価格:2300円

©2022 Glowlight APS and HOOK S.R.L. HOOK and the HOOK logo are protected trademarks of HOOK S.R.L. and/or its affiliates. The Glowlight logo is the property of the Glowlight APS and has been used with the permission of Glowlight APS. The Magical Mixture Mill name and logo are trademarks of Glowlight APS and HOOK S.R.L. and may be registered trademarks in certain countries. Developed by Glowlight APS. Published by HOOK S.R.L. All rights reserved. All other logos and trademarks are property of their respective owners.