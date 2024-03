アップル、マイクロLED版「Apple Watch」開発断念か

アップルはマイクロLEDを搭載したApple Watchの開発プロジェクトをキャンセルした可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が3月1日にXで予測を伝えた。

同氏によると、アップルはマイクロLEDを採用してもApple Watchの製品としての価値が高くなるとは言えず、生産コストも高すぎて経済的に成り立たないと考えたためキャンセルに至ったという。

この決定によりアップルはマイクロLED開発チームから多くの人員を解雇したとのことだ。

なお、これまでAMS Osram社がマイクロLEDのチップをアップルに提供する独占的なサプライヤーだったが、その提携もキャンセルされたという。

これはアップルが近い将来、マイクロLEDを搭載した製品を量産する計画がないことを意味していると同氏は伝えている。

