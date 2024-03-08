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篠原修司のアップルうわさ情報局 第2004回

おなじみクオ氏の予測

アップル「Vision Pro」メジャーアップデートは2027年に?

2024年03月08日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルの空間コンピューターVision Proのメジャーアップデートは2027年までない可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が2月28日に自身のブログで伝えた。

　同氏によると、2025年第4四半期から2026年の第1四半期にかけて新型Apple Vision Proの量産が開始される予定だという。

　しかし、この新型Apple Vision Proは仕様の変更よりもサプライチェーンでの生産と管理効率を向上させることに重点が置かれており、ユーザー体験は現行モデルと変わらないとみられている。

　Apple Vision Proの仕様に大幅な変更を加えた新モデルは、2027年まで量産が始まらない可能性があるという。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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