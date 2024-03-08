篠原修司のアップルうわさ情報局 第2004回
おなじみクオ氏の予測
アップル「Vision Pro」メジャーアップデートは2027年に?
2024年03月08日 17時00分更新
アップルの空間コンピューターVision Proのメジャーアップデートは2027年までない可能性が高い。アップル関連の著名アナリスト、ミンチー・クオ氏が2月28日に自身のブログで伝えた。
同氏によると、2025年第4四半期から2026年の第1四半期にかけて新型Apple Vision Proの量産が開始される予定だという。
しかし、この新型Apple Vision Proは仕様の変更よりもサプライチェーンでの生産と管理効率を向上させることに重点が置かれており、ユーザー体験は現行モデルと変わらないとみられている。
Apple Vision Proの仕様に大幅な変更を加えた新モデルは、2027年まで量産が始まらない可能性があるという。
この連載の記事
-
第2005回
iPhoneアップル「iPhone SE（第4世代）」ホームボタン廃止か
-
第2003回
iPhoneアップル「iPhone 17」全モデル常時表示ディスプレー搭載か
-
第2002回
AppleアップルIDの名称変更？ 今後はアップルアカウントに
-
第2001回
Appleアップル「Vision Pro 2」発売は早くても1年半後?
-
第2000回
Appleアップル新型「AirPods」「AirPods Max」2024年後半に登場？
-
第1999回
Appleアップル、新型iPad Proなど新製品を今週発表か
-
第1998回
iPhoneアップル「iPhone 16 Pro」新色は2種類か
-
第1997回
Appleアップル初の“折りたたみ”、タブレットかノートPCタイプの可能性
-
第1996回
iPhoneアップル「折りたたみiPhone」開発凍結か
-
第1995回
iPhoneアップル「iPhone 16」金型とモックアップがリーク
- この連載の一覧へ