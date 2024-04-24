篠原修司のアップルうわさ情報局 第2027回
M3チップはスルー
アップル新型「Mac mini」M4チップ搭載で2024年末発売か
2024年04月24日 17時00分更新
アップルは新型Mac miniへのM3チップの搭載をスキップし、M4チップを搭載した大型アップデートモデルを2024年末に発売する可能性が高い。米メディアBloombergのMark Gurman記者が自身のニュースレター「Power On」で4月21日に報じた。
同氏はかねてからアップルがM4およびM4 Proチップを搭載した新型Mac miniを2024年末から2025年始めまでにリリースする予定だと伝えており、現在の予想ではこれが2024年末になっているという。
そのため、このM4チップ搭載Mac miniが登場するまでのあいだにM3チップ搭載モデルを投入する余裕はなく、M3チップ搭載モデルはスキップされる可能性が高いとのこと。
アップルはこれまでにiMacでM2チップ搭載をスキップしたことがあるため、Mac miniがM3チップ搭載をスキップすることは十分に考えられると言える。
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