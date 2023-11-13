2023年11月14日（火)19:00から生放送！
11/14火 19時～生放送 初ゾンビ！Call of Duty®: Modern Warfare® III ゾンビモードで協力プレイ【デジデジ90/ゲーム部+】
2023年11月13日 16時00分更新
Call of Duty®: Modern Warfare® III のゾンビモードを3人でプレイ！
11月10日に発売した「Call of Duty®: Modern Warfare® III」シリーズ初のオープンワールドゾンビモードが登場！
ゾンビVSゲーム部+！果たして無事数時間乗り越えられるのか？
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※グロテスクな表現が含まれますのでご注意ください。
▽放送情報
放送日： 2023年11月14日（火）
時間 ： 19:00～ 放送予定
番組 ： 初ゾンビ！Call of Duty®: Modern Warfare® III ゾンビモードで協力プレイ【デジデジ90/ゲーム部+】
▽出演
つばさ（MC）https://twitter.com/tsubasa_desu
ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874
ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira
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