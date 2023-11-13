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2023年11月14日（火)19:00から生放送！

11/14火 19時～生放送 初ゾンビ！Call of Duty®: Modern Warfare® III ゾンビモードで協力プレイ【デジデジ90/ゲーム部+】

2023年11月13日 16時00分更新

文● ASCII

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　Call of Duty®: Modern Warfare® III のゾンビモードを3人でプレイ！

　11月10日に発売した「Call of Duty®: Modern Warfare® III」シリーズ初のオープンワールドゾンビモードが登場！

　ゾンビVSゲーム部+！果たして無事数時間乗り越えられるのか？

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他全ての商標と製品名はその所有者に帰属します。

※グロテスクな表現が含まれますのでご注意ください。

▽放送情報

放送日：　2023年11月14日（火）
時間　：　19:00～ 放送予定
番組　：　初ゾンビ！Call of Duty®: Modern Warfare® III ゾンビモードで協力プレイ【デジデジ90/ゲーム部+】

▽出演

つばさ（MC）https://twitter.com/tsubasa_desu
ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874
ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira

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