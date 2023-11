11/14火 19時～生放送 初ゾンビ！Call of Duty®: Modern Warfare® III ゾンビモードで協力プレイ【デジデジ90/ゲーム部+】

Call of Duty®: Modern Warfare® III のゾンビモードを3人でプレイ!

11月10日に発売した「Call of Duty®: Modern Warfare® III」シリーズ初のオープンワールドゾンビモードが登場!

ゾンビVSゲーム部+!果たして無事数時間乗り越えられるのか?

© 2023 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよびMODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他全ての商標と製品名はその所有者に帰属します。

※グロテスクな表現が含まれますのでご注意ください。

▽放送情報

放送日: 2023年11月14日(火)

時間 : 19:00~ 放送予定

番組 : 初ゾンビ!Call of Duty®: Modern Warfare® III ゾンビモードで協力プレイ【デジデジ90/ゲーム部+】

▽出演

つばさ(MC)https://twitter.com/tsubasa_desu

ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874

ジサトラアキラ https://twitter.com/jisatora_akira