6/18火 19時～生放送 つばさ行きまーーす！ CoDでガンダム出撃【デジデジ90/ゲーム部+】

CoDがガンダムとコラボ!

この組み合わせはやばい!まじでテンション上がる!

© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONE

および MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。

▽放送情報

放送日: 2024年6月18日(火)

時間 : 19:00~ 放送予定

番組 : つばさ行きまーーす! CoDでガンダム出撃【デジデジ90/ゲーム部+】

▽出演

つばさ(MC)https://twitter.com/tsubasa_desu

ヤヒロ https://twitter.com/ASCII54527874

スピーディー末岡 https://twitter.com/spdy_swemy