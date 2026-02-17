スマホ版「Call of Duty: Warzone」4月18日にサーバー閉鎖
Activisionは2月16日、iOS／Android向けゲーム「Call of Duty: Warzone Mobile」について、2026年4月18日（日本時間）をもってサーバーをオフラインにし、それ以降はプレイできなくなると告知した。
本作は基本プレイ無料のバトルロイヤルゲーム。壮大な銃撃戦、挙動、乗り物、本格的なオペレーター、武器、マップが登場し、最大120人のプレイヤーが参戦できる作品だ。2025年5月にはストアからゲームが削除されているが、すでにインストール済みのプレイヤーは引き続き4月18日まで遊ぶことができる。
代替となるゲームとしてiOS／Android向けに配信中の「Call of Duty Mobile」や、PC／コンソールで配信中の「Call of Duty: Warzone」を挙げているものの、一部のユーザーからは「CoDWMの代わりにはならない」「嘘だと言ってくれ」「モバイルとPCの対戦がしたいんだ」など、サーバー閉鎖を惜しむ声が寄せられていた。
なお、返金に関する詳細は、2026年4月20日（日本時間）以降にこちらのページを参照してほしいと案内している。
As a final step in the previously communicated service changes to Call of Duty: Warzone Mobile, the servers for Call of Duty: Warzone Mobile will go offline on April 17, 2026.— Call of Duty: Warzone Mobile (@WarzoneMobile) February 16, 2026
We’re incredibly grateful to our community who dropped in and showed up for us! This decision does not… pic.twitter.com/YIzmOCyhlM
2025年5月の案内はこちら。
Call of Duty: Warzone Mobileをご愛顧いただきありがとうございます。今後、ゲームの範囲を簡素化していくことをお知らせします。様々な要因を慎重に検討した結果、今回の決定に至りました。我々はCall of Duty:… pic.twitter.com/iiIH4ZLRc6— Call of Duty®: Warzone™ モバイル 日本公式 (@WarzoneMobileJP) May 16, 2025
【ゲーム情報】
タイトル：『Call of Duty: Warzone Mobile』
ジャンル：ファーストパーソン・シューティングゲーム（FPS）
配信：Activision
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信終了（2024年3月21日～2025年5月19日）
価格：基本プレイ無料
プレイ人数：オンライン時最大120人
© 2024 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTY、CALL OF DUTY WARZONEおよび MODERN WARFAREはActivision Publishing, Inc.の商標です。そのほかの商標や製品名はその所有者に帰属します。