3goo(サングー)は2月22日、ゾンビだらけとなった終末世界で生き延びるサバイバルアクションRPG『Welcome to ParadiZe』(ウェルカム トゥ パラダイズ)のマルチプレイトレーラーを公開した。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5。発売日は2024年2月29日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに4950円だ。

『Welcome to ParadiZe』は、全国のゲーム取り扱い店、オンラインショップにて事前予約受付中。デジタル版は現在PlayStation Storeで予約可能。

『Welcome to ParadiZe』マルチプレイトレーラー

https://bit.ly/3UN44qA

『Welcome to ParadiZe』の最新トレーラーでは、

「チームワークが生き残りのカギ!」であるさまざまなシーンを紹介! ソロでも楽しめるが、協力プレイでさらに充実した体験へ。4人でプレイが可能な「ParadiZe」では仲間と協力するともっと楽しめる! 助け合いがサバイバルの秘訣! 資源はしっかり集めて、コミュニケーションもしっかりと! 攻撃と支援のバランスはよく! ゾンビ仲間の「ゾンボット」はプレイヤーごとに2体まで連れていくことができるからさらに戦略性UP! みんなでチームワークを高めて、強敵に立ち向かおう!

▼デジタル版の予約はこちらから(PS Store)

https://bit.ly/49BFz4A

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Welcome to ParadiZe(ウェルカム トゥ パラダイズ)

ジャンル:アクションRPG/ゾンビサバイバルアクション

販売:3goo(サングー)

開発:Nacon S.A./ Eko Software

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年2月29日

価格:4950円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/1~4人(オンライン)

CERO:D(17歳以上対象)

©2024 Published by NACON and developed by EKO Software.

All other trademarks, product names, logos, and brands are the property of their respective owners.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.