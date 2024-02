3goo(サングー)は2月15日、ゾンビだらけとなった終末世界で生き延びるサバイバルアクションRPG『Welcome to ParadiZe』(ウェルカム トゥ パラダイズ)の60秒トレーラーを公開した。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5。発売日は2024年2月29日、価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに4950円だ。

『Welcome to ParadiZe』は、全国のゲーム取り扱い店、オンラインショップにて事前予約受付中。デジタル版は現在PlayStation Storeで予約可能。

『Welcome to ParadiZe』60秒トレーラー

https://bit.ly/49b1FKH

『Welcome to ParadiZe』の最新トレーラーでは、

60秒でゲームシステムやプレイ要素について紹介! やあ、やあ、みんな! ParadiZe(パラダイズ)へようこそ! ParadiZeってゲーム、ちょっと変わったアクションRPGなんだ。超カッコいい楽園なんだけど、ゾンビで問題があるらしい。 まあこのParadiZeはカオスな世界、君はサバイバー。ゾンビの群れが襲ってくるけど、心配はないよ。友だちやハッキングヘルメットでコントロールできるゾンボットが手助けしてくれるから! 自分の拠点を作って、ゾンボットの能力を引き出して、終わりなきアドベンチャーに挑むこと! 素材を集めて、武器や装備を作って、最強の統治者を目指そう。 ここまで聞いたら、ParadiZeに来たくなった? 楽しさと冒険が待ってるParadiZeでぜひ一緒に遊ぼうぜ!

▼デジタル版の予約はこちらから(PS Store)

https://bit.ly/49BFz4A

ゾンビ仲間と大冒険

ここではゾンビとの戦いも一人じゃないから安心。ゾンボット(ハッキングヘルメットで作ったゾンビ仲間)と一緒に楽しく過ごそう。ゾンボットは戦闘だけでなくアイテムの収集や拠点の管理など、さまざまな状況でプレイヤーの生存の助けとなってくれる。

自分だけのパラダイズを作ろう

自分の好きなようにキャンプを作って、みんなと一緒に暮らそう。ゾンビ仲間はプレイヤーに忠実なので、どんなパラダイズになるかはプレイヤー次第。ゾンビだけでなくいろいろな生き物も暮らしているので、ぜひ発見してみよう。

クラフト武器や防具を作ろう

この土地にはいろんな素材があり、それらを使ってクレイジーな武器や防具を作れる。自分もゾンボットもカッコいい装備でおしゃれしてから戦おう。

友だちと一緒にサバイバル

4人までの協力プレイで、友だちと一緒にゾンビの脅威から身を守ろう。

【ゲーム情報】

タイトル:Welcome to ParadiZe(ウェルカム トゥ パラダイズ)

ジャンル:アクションRPG/ゾンビサバイバルアクション

販売:3goo(サングー)

開発:Nacon S.A./ Eko Software

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:2024年2月29日

価格:4950円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/1~4人(オンライン)

CERO:D(17歳以上対象)

©2024 Published by NACON and developed by EKO Software.

All other trademarks, product names, logos, and brands are the property of their respective owners.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.