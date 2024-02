3goo(サングー)は2月29日、ゾンビだらけとなった終末世界で生き延びるサバイバルアクションRPG『Welcome to ParadiZe』(ウェルカム トゥ パラダイズ)を発売したと発表。あわせて、終末世界の楽園「パラダイズ」を紹介するローンチトレーラーも公開している。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5。価格はパッケージ版/ダウンロード版ともに4950円だ。

・PS Store

https://bit.ly/49BFz4A

・ローンチトレーラー

https://bit.ly/3Ihu71z

ParadiZeで心と体をリフレッシュ! 人類の存亡をめぐる不安やストレスに悩まされているみなさん、心配無用です!ParadiZeは、あなたの心を癒し、気を紛らわせるためのさまざまなアクティビティをご用意しています。 ここではゾンビにハッキングヘルメットを被せてしまえば、あなたに忠実な素晴らしい「ゾンボット」となってくれます。せっかくの終末には、自分だけのかわいいゾンビと冒険に出かけましょう!ぜひ、ご友人と一緒に、ParadiZeの世界へ足を運んでください。

【Welcome to ParadiZe の特長】

●オープンワールド・ゾンビサバイバルアクション

森や砂漠、沼地など、多岐に渡るロケーションでゾンビの群れから生き延びるサバイバルアクションRPG。ゾンビサバイバルシリーズの開発で実績のあるスタジオのPS5最新作だ。

●ゾンビが忠実な仲間になる!? キツイ仕事はゾンビにお任せ!

ゾンビを倒しハッキングヘルメットを被せると「ゾンボット」としてプレイヤーに忠実な仲間となる。ゾンボットは2体まで連れて歩くことができ、装備や行動を細かくカスタマイズすることも可能。悪いゾンビとの戦闘や、キャンプ管理も全部ゾンボットにお任せ!

●あなたは一人じゃない:協力プレイで“楽しく”サバイバル

オフラインは2人、オンラインは4人までの協力プレイが楽しめる。仲間が連れているゾンボットも加わることでさらなる強力なチームに!? 終末は仲間と過ごせば楽しいかも。

【スクリーンショット】

【ゲーム情報】

タイトル:Welcome to ParadiZe(ウェルカム トゥ パラダイズ)

ジャンル:アクションRPG/ゾンビサバイバルアクション

販売:3goo(サングー)

開発:Nacon S.A./ Eko Software

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年2月29日)

価格:4950円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/1~4人(オンライン)

CERO:D(17歳以上対象)

©2024 Published by NACON and developed by EKO Software.

All other trademarks, product names, logos, and brands are the property of their respective owners.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.