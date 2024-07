3goo(サングー)は7月9日、PlayStation 5で発売中のゾンビを仲間にする終末サバイバルアクションRPG『Welcome to ParadiZe』(ウェルカム トゥ パラダイズ)において、体験版の無料配信を開始したと発表。

また、2024年7月8日には製品版の無料アップデートで新コンテンツが追加され、さらにプレイを楽しめるようになった。この機会に遊んでみてはいかがだろうか。

【無料体験版】

ゲーム開始からキャンプ建設の序盤までがプレイ可能で、ゾンビとの戦闘、アイテムの収集とクラフト、基地の建設、そして仲間にしたゾンビ、通称「ゾンボット」のプログラミングが楽しめる。

オフライン協力プレイに対応しているので、2人で遊ぶことも可能だ(製品版のみオンラインプレイに対応)。

【製品版 無料アップデート】

2024年7月8日の無料アップデートでは新たな武器とキャンプ防衛用建物が追加され、戦闘や基地防衛における戦略の幅がより広がった。

敵がより手強くなる新難易度「ハード」も追加されたので、より歯ごたえのある終末世界のサバイバルを楽しめる。

【ゲーム情報】

タイトル:Welcome to ParadiZe(ウェルカム トゥ パラダイズ)

ジャンル:アクションRPG/ゾンビサバイバルアクション

販売:3goo(サングー)

開発:Nacon S.A./ Eko Software

プラットフォーム:PlayStation 5

発売日:発売中(2024年2月29日)

価格:4950円

プレイ人数:1~2人(オフライン)/1~4人(オンライン)

CERO:D(17歳以上対象)

©2024 Published by NACON and developed by EKO Software.

All other trademarks, product names, logos, and brands are the property of their respective owners.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.