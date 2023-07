インティ・クリエイツは7月14日、日本最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit Let’s Go!(ビットサミット レッツゴー!)」において、『九魂の久遠』(くこんのクオン)の最新情報を公開。PC(Steam)版だけでなく、Nintendo Switch版も発売することを発表した。発売日と価格は未定だ。

本作は、冥界で目覚めたネコ“クオン”が冥界を旅する2D横スクロールアクションゲーム。プレイヤーは“クオン”を操作して、冥界を踏破し現世で待つ飼い主の元に帰ることが目的となる。

『ブラスターマスター ゼロ』シリーズを手掛けた西沢智ディレクターが贈る最新作「九魂の久遠」は、「ネコ=かわいい」だけじゃない、「カッコいいネコ」の姿を幻想的な“きりえ”タッチのグラフィックで艶やかに描き出す。果たしてクオンは、冥界の門を開き、無事に現世に戻ることができるのか―――。

・BitSummit公開トレーラー

YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=B71SLH0Wj0Y

ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/watch/so42480393

『九魂の久遠』のNintendo Switch対応と

「業魔形態(ヒト型)」を発表!

PC(Steam)対応ソフトとして発表されていた『九魂の久遠』が、新たにNintendo Switchに対応すると発表。BitSummit Let’s Go!!のインティ・クリエイツのブース(SV-07)では、 Nintendo Switchで動作する『九魂の久遠』の体験版をプレイできる。

本体験版では、冥界に生息する危険な敵や、冥界の過酷な環境に対抗するクオンの特殊スキル「シャドウスルー」と「アニマリヴァイヴ」を体験可能。そして、クオンの「業魔形態(ヒト型)」を初公開!

攻略のカギとなる「シャドウスルー」と

「アニマリヴァイヴ」を紹介!

■「シャドウスルー」であらゆる脅威をすり抜けろ!

クオンはただのネコなので、襲い来る敵への攻撃手段を持っていない。一定距離を高速移動する「シャドウスルー」を使って、敵本体や攻撃をすり抜けて進もう。ただし、使用にはスタミナゲージを消費するので、ゲージの残量には注意が必要だ。

中ボスやボスが繰り出す強力な攻撃を「シャドウスルー」ですり抜けると、スキルエネルギー(妖力)を吸収できる。スキルエネルギーを最大まで溜めると、クオン唯一の攻撃手段、「フェイタルスタンプ」で一度だけ大ダメージを与えられる。

■奇跡の力「アニマリヴァイヴ」で死は希望に変わる!

クオンは、か弱いネコなので、一度でもダメージを受けてしまうと命を落としてしまう。しかし、クオンは命を落とすと、動物の魂を取り込んでよみがえる「アニマリヴァイヴ」が発動し、その場で復活することができる。

さらに、取り込んだ動物にちなんださまざまな「アニマルスキル」が使えるようになり、冥界の過酷な環境に対抗できるようになっていく。

「アニマリヴァイヴ」を繰り返していくと、クオンはヒトの魂を取り込み、「業魔形態(ヒト型)」へと変身。より戦闘に特化した形態で、「アニマルスキル」もさらに強化される。

「ネコには九つの命がある」ということわざ通り、クオンが復活できるのは九回まで。果たしてクオンは、九魂が尽きる前に冥界を踏破し、無事に現世で待つ飼い主の元に戻ることができるのだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル:九魂の久遠(くこんのくおん)

ジャンル:アクション

配信:インティ・クリエイツ

プラットフォーム:Nintendo Switch/PC(Steam)

配信日:未定

価格:未定

© INTI CREATES CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.