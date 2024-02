アップル「iPhone 16」リアカメラのパーツ写真がリーク

アップルが2024年に発売するとうわさのiPhone 16のリアカメラのパーツ写真がリークされた。著名リーカーのMajin Bu氏がXで2月16日に公開している。

同氏によると、垂直に配置されていることからパーツはiPhone 16のカメラモジュールだと思われるという。

このリークについて米メディアMacRumorsが業界筋に確認を取ったところ、iPhone 16の通常(無印)モデルのI-34と呼ばれるカメラプロジェクトのメインカメラシャーシであることを確認できたとのことだ。

つまり、iPhone 16のリアカメラは縦型?

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4