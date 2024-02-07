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篠原修司のアップルうわさ情報局 第1985回

Bloomberg報道

アップル新型「iPad Air」「iPad Pro」「MacBook Air」3月下旬発売か

2024年02月07日 17時00分更新

文● 篠原修司

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Apple

　アップルは2024年3月末ごろに新型iPad Air、iPad Pro、MacBook Airを発売する可能性が高い。米メディアBloombergのMark Gurman記者が1月28日のニュースレターで報じた。

　同氏によると、アジアを拠点としたアップルのサプライチェーン内で、少なくとも新型iPad Proと新型13インチMacBook Airの2機種の生産が順調に進んでいるという。

　3月発売に向けて準備されている機種は、アップデートされた10.9インチiPad Air、ディスプレイを大型化した12.9インチのiPad Air、有機ELディスプレイを採用した11インチ＆13インチiPad Pro、M3チップを搭載した13インチ＆15インチのMacBook Airがあげられている。

 

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筆者紹介：篠原修司

1983年生まれ。福岡県在住のフリーライター。IT、スマホ、ゲーム、ネットの話題やデマの検証を専門に記事を書いています。
Twitter：@digimaga
ブログ：デジタルマガジン

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