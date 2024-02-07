篠原修司のアップルうわさ情報局 第1985回
Bloomberg報道
アップル新型「iPad Air」「iPad Pro」「MacBook Air」3月下旬発売か
2024年02月07日 17時00分更新
アップルは2024年3月末ごろに新型iPad Air、iPad Pro、MacBook Airを発売する可能性が高い。米メディアBloombergのMark Gurman記者が1月28日のニュースレターで報じた。
同氏によると、アジアを拠点としたアップルのサプライチェーン内で、少なくとも新型iPad Proと新型13インチMacBook Airの2機種の生産が順調に進んでいるという。
3月発売に向けて準備されている機種は、アップデートされた10.9インチiPad Air、ディスプレイを大型化した12.9インチのiPad Air、有機ELディスプレイを採用した11インチ＆13インチiPad Pro、M3チップを搭載した13インチ＆15インチのMacBook Airがあげられている。
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