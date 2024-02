アップル「iPhone 16 Plus」バッテリー容量減少か

アップルが2024年に発売するiPhone 16シリーズのうち、iPhone 16 Plusはバッテリー容量が減少する可能性がある。著名リーカーのMajin Bu氏がXで2月7日にリークした。

同氏によると、iPhone 16シリーズのバッテリー容量はそれぞれ次のようになるという。

リークが事実であれば、iPhone 16とiPhone 16 Pro Maxはバッテリー容量が増えるが、iPhone 16 Plusは現行モデルのiPhone 15 Plusの4407mAhと比べて401mAh減る計算になる。

それでもiPhone 16より多いのだが、バッテリー持続時間に魅力を感じている人はiPhone 16 Pro Maxを選んだ方が幸せになれるかもしれない。

なお、iPhone 16 Proのバッテリー容量についてはリークされていない。

Based on the information I managed to obtain, the new iPhone 16 will have a 3561 mAh battery, while the 16 plus should have a 4006 mAh battery and the 16 Pro Max, should be equipped with a 4676 mAh battery that is no longer L-shaped due to the redesign of the internal structure… pic.twitter.com/T7VuhQ6Brs