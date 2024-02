アップル「iPhone 16 Pro」新色は2種類か

アップルが今年発売するとうわさのiPhone 16 Proのカラーラインナップには、新たに2色が追加されるという。著名リーカーのMajin Bu氏がXで2月19日にリークした。

同氏によると、追加されるカラーはiPhone 6のスペースグレーによく似た色合いのチタニウム・グレーと、iPhone 14 Proのゴールドによく似た色合いのデザート・チタニウムの2色だという。

iPhone 15 Proは5色展開されているが、中国で好まれるというゴールドカラーが存在しない。デザート・チタニウムがそのポジションに収まるのだろうか?

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8