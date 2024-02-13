「朗読劇 ファイナルファンタジー XI 異聞のウタイビト」が2024年2月17日に開催！
「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施
スクウェア・エニックスは2月13日、多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム（MMORPG）『ファイナルファンタジーXI』について、2月のバージョンアップを実施したと発表。以下ではその内容や、キャンペーン情報をお届けしよう。
2月バージョンアップ内容
■バトルコンテンツ「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！
オーグスト・テオドールなどアドゥリンの強敵たちを打ち倒し、特別な報酬を入手しよう。
■「アンバスケード」に新モンスター襲来！
再登場のアーリマン族とタウルス族に挑戦しよう。バトルで得られるポイントを集めて報酬をゲットだ。
そのほかのバージョンアップの詳細は以下で確認しよう！
https://forum.square-enix.com/ffxi/threads/61488
2月のキャンペーン情報
■冬の寒さに打ち勝とう！ ドロップ＆ポイントアップキャンペーン
開催期間：2024年2月14日17時頃～3月2日23時59分頃
■2024年2月ログインキャンペーン
各キャンペーンの詳細は公式サイトを確認！
http://www.playonline.com/ff11/
「朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト」開催
公演名：朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト
出演：加藤英美里さん／浅川悠さん／佐々木望さん／白熊寛嗣さん
演出：早川康介さん
開催日：2024年2月17日
開催時間：
第一部：開場 12時30分 開演 13時30分
第二部：開場 16時30分 開演 17時30分
会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホール A
チケット価格：8800円
https://readpia.jp/event/ff11reading/
詳しくは特設サイトを確認してほしい。
配信視聴チケットも販売中！
https://l-tike.com/ff11-reading/
“We are VANA'DIEL”特設サイト定期更新中！
藤戸プロデューサーと『FFXI』中期～後期の開発スタッフとの対談により、各拡張データディスクや追加シナリオの制作エピソードを振り返っていく「プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’DIEL - Season2」を連載中。
URL：https://we-are-vanadiel.finalfantasyxi.com/
【ゲーム情報】
タイトル：ファイナルファンタジーXI
ジャンル：MMORPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC
価格：
ヴァナ・ディール コレクション4……5602円
サービス基本料金……1298円（30日間）
キャラクター利用料金……110円（30日）
モグワードローブ3利用料金……220円（30日）
モグワードローブ4利用料金……220円（30日）
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LOGO ILLUSTRATION: ©2002 YOSHITAKA AMANO
IMAGE ILLUSTRATION: © 2021 YOSHITAKA AMANO
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