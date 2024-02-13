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ゲーム  >  ニュース  >  「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

「朗読劇 ファイナルファンタジー XI 異聞のウタイビト」が2024年2月17日に開催！

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

2024年02月13日 16時20分更新

文● ミヤザキ／ASCII

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

　スクウェア・エニックスは2月13日、多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム（MMORPG）『ファイナルファンタジーXI』について、2月のバージョンアップを実施したと発表。以下ではその内容や、キャンペーン情報をお届けしよう。

2月バージョンアップ内容

■バトルコンテンツ「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！

　オーグスト・テオドールなどアドゥリンの強敵たちを打ち倒し、特別な報酬を入手しよう。

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

■「アンバスケード」に新モンスター襲来！

　再登場のアーリマン族とタウルス族に挑戦しよう。バトルで得られるポイントを集めて報酬をゲットだ。

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

そのほかのバージョンアップの詳細は以下で確認しよう！

https://forum.square-enix.com/ffxi/threads/61488

2月のキャンペーン情報

■冬の寒さに打ち勝とう！ ドロップ＆ポイントアップキャンペーン

開催期間：2024年2月14日17時頃～3月2日23時59分頃

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

■2024年2月ログインキャンペーン

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

各キャンペーンの詳細は公式サイトを確認！

http://www.playonline.com/ff11/

「朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト」開催

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

公演名：朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト
出演：加藤英美里さん／浅川悠さん／佐々木望さん／白熊寛嗣さん
演出：早川康介さん
開催日：2024年2月17日
開催時間
　第一部：開場 12時30分 開演 13時30分
　第二部：開場 16時30分 開演 17時30分
会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホール A
チケット価格：8800円
https://readpia.jp/event/ff11reading/
詳しくは特設サイトを確認してほしい。

配信視聴チケットも販売中！

https://l-tike.com/ff11-reading/

“We are VANA'DIEL”特設サイト定期更新中！

「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦！『FFXI』が2月のバージョンアップを実施

　藤戸プロデューサーと『FFXI』中期～後期の開発スタッフとの対談により、各拡張データディスクや追加シナリオの制作エピソードを振り返っていく「プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’DIEL - Season2」を連載中。

URLhttps://we-are-vanadiel.finalfantasyxi.com/

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーXI
ジャンル：MMORPG
販売：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：PC
価格：
　ヴァナ・ディール コレクション4……5602円
　サービス基本料金……1298円（30日間）
　キャラクター利用料金……110円（30日）
　モグワードローブ3利用料金……220円（30日）
　モグワードローブ4利用料金……220円（30日）

© 2002 – 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
LOGO ILLUSTRATION: ©2002 YOSHITAKA AMANO
IMAGE ILLUSTRATION: © 2021 YOSHITAKA AMANO

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