スクウェア・エニックスは2月13日、多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム(MMORPG)『ファイナルファンタジーXI』について、2月のバージョンアップを実施したと発表。以下ではその内容や、キャンペーン情報をお届けしよう。

2月バージョンアップ内容

■バトルコンテンツ「マスタートライアル」に新たな強敵が参戦!

オーグスト・テオドールなどアドゥリンの強敵たちを打ち倒し、特別な報酬を入手しよう。

■「アンバスケード」に新モンスター襲来!

再登場のアーリマン族とタウルス族に挑戦しよう。バトルで得られるポイントを集めて報酬をゲットだ。

そのほかのバージョンアップの詳細は以下で確認しよう!

https://forum.square-enix.com/ffxi/threads/61488

2月のキャンペーン情報

■冬の寒さに打ち勝とう! ドロップ&ポイントアップキャンペーン

開催期間:2024年2月14日17時頃~3月2日23時59分頃

■2024年2月ログインキャンペーン

各キャンペーンの詳細は公式サイトを確認!

http://www.playonline.com/ff11/

「朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト」開催

公演名:朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト

出演:加藤英美里さん/浅川悠さん/佐々木望さん/白熊寛嗣さん

演出:早川康介さん

開催日:2024年2月17日

開催時間:

第一部:開場 12時30分 開演 13時30分

第二部:開場 16時30分 開演 17時30分

会場:ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホール A

チケット価格:8800円

https://readpia.jp/event/ff11reading/

詳しくは特設サイトを確認してほしい。

配信視聴チケットも販売中!

https://l-tike.com/ff11-reading/

“We are VANA'DIEL”特設サイト定期更新中!

藤戸プロデューサーと『FFXI』中期~後期の開発スタッフとの対談により、各拡張データディスクや追加シナリオの制作エピソードを振り返っていく「プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’DIEL - Season2」を連載中。

URL:https://we-are-vanadiel.finalfantasyxi.com/

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXI

ジャンル:MMORPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC

価格:

ヴァナ・ディール コレクション4……5602円

サービス基本料金……1298円(30日間)

キャラクター利用料金……110円(30日)

モグワードローブ3利用料金……220円(30日)

モグワードローブ4利用料金……220円(30日)

