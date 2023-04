スクウェア・エニックスは4月3日、PC向け多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム(MMORPG)『ファイナルファンタジーXI』にて、2023年4月のバージョンアップを実施した。以下では、バージョンアップで実装された要素やキャンペーン情報を紹介しよう。

なお、来月の2023年5月16日には21周年を迎える本作に関わった人たちの声を、2022年から現在にかけてアップデートし続けている20周年記念特設サイト「WE ARE VANA’DIEL」も要チェックだ。

『ファイナルファンタジーXI』4月バージョンアップ内容

■「アンバスケード」に新モンスター襲来!

再登場のゴブリン族とシャドウドラゴンに挑戦しよう。バトルで得られるポイントを集めることで報酬を獲得できる。

・バージョンアップの詳細ページ

https://forum.square-enix.com/ffxi/threads/60614

【4月のキャンペーン情報】

■エッグハント

開催期間:2023年4月6日17時頃~4月20日23時59分

■春らんまん! 装備強化キャンペーン

印章ドロップ率アップキャンペーン/印章バトルフィールド ドロップアイテム追加キャンペーン/アサルト「ナイズル島未開領域踏査指令」不確定アイテムキャンペーン/スカームトリガードロップ率2倍キャンペーン/メナスインスペクターキャンペーンHQ/アビセアキャンペーン/フェイスの絆キャンペーン/カンパニエキャンペーン/ベガリーインスペクターキャンペーン/インカージョンキャンペーン/スカームキャンペーン-HQ/上位ミッションバトルフィールドキャンペーン/ダークマター アーケイン・グリプトキャンペーン/デュナミス輝く砂キャンペーン/デュナミス~ダイバージェンス~石像ウマウマキャンペーン/アンバスケードガラントリーキャンペーン

開催期間:2023年4月11日17時~4月30日23時59分

■4月のログインキャンペーン

各キャンペーンの詳細は公式サイトを確認してほしい。

http://www.playonline.com/ff11/

■20周年記念企画“WE ARE VANA’DIEL”

運営20周年という大きな節目を迎え、かつて『ファイナルファンタジーXI』になんらかの形で関わった多数の人から寄せられた「関係者からのメッセージ」を公開中。さらに「現在のスタッフに訊く“11”の質問」など、大ボリュームで公開しているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

・特設サイト

https://we-are-vanadiel.finalfantasyxi.com/

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXI

ジャンル:MMORPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC

価格:

ヴァナ・ディール コレクション4……5602円

サービス基本料金……1298円(30日間)

キャラクター利用料金……110円(30日)

モグワードローブ3利用料金……220円(30日)

モグワードローブ4利用料金……220円(30日)

© 2002 – 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION: ©2002 YOSHITAKA AMANO

IMAGE ILLUSTRATION: © 2021 YOSHITAKA AMANO