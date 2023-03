スクウェア・エニックスは3月22日、PC向け多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム(MMORPG)『ファイナルファンタジーXI』について、プロデューサーの交代を発表。現在の松井聡彦氏から、藤戸洋司氏(ディレクター兼任)に交代する。

本日公式サイトにて、両名からの挨拶文が公開。それによると、藤戸氏が今後のことを考えて交代を申し出たのだという。

また、開発体制を現在よりもう一回り小さくすることや、今後もプレイヤーが安定してヴァナ・ディールでの冒険や生活を送れるように制作を進めるよう動くことなど、具体的な話も説明しているので、一読しておくといいだろう。

松井聡彦・藤戸洋司よりプロデューサー交代のご挨拶:

https://sqex.to/nNFiV

2002年の正式サービス開始から多くの冒険者とともに進化し続けた『ファイナルファンタジーXI』は、2023年5月16日に21周年を迎える。今後も小規模ながらバージョンアップを計画しているとのことなので、引き続き楽しみにしよう。

【ゲーム情報】

タイトル:ファイナルファンタジーXI

ジャンル:MMORPG

販売:スクウェア・エニックス

プラットフォーム:PC

価格:

ヴァナ・ディール コレクション4……5602円

サービス基本料金……1298円(30日間)

キャラクター利用料金……110円(30日)

モグワードローブ3利用料金……220円(30日)

モグワードローブ4利用料金……220円(30日)

© 2002 – 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION: ©2002 YOSHITAKA AMANO

IMAGE ILLUSTRATION: © 2021 YOSHITAKA AMANO