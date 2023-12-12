スクウェア・エニックスは12月11日、多人数同時参加型オンラインロールプレイングゲーム（MMORPG）『ファイナルファンタジーXI』にて、バージョンアップを実施。以下では、バージョンアップ内容や12月のキャンペーン情報などを紹介しよう。

『ファイナルファンタジーXI』12月バージョンアップ内容

■2023年12月12日から「ヴァナ・バウト」が開催！

全ワールドの冒険者を対象にした、巨大なエミネンス・レコード「ヴァナ・バウト」。ひとりで、仲間で、冒険者一丸となって豪華報酬を目指そう。

■「アンバスケード」に新モンスター襲来！

再登場のソウルフレア族とフラン族に挑戦しよう。バトルで得られるポイントを集めて報酬をゲットだ。

▼そのほかバージョンアップの詳細は以下をチェック！

https://forum.square-enix.com/ffxi/threads/61296

12月のキャンペーン情報

■年末年始「ウェルカムバックキャンペーン」＆「ディスカウントキャンペーン」

過去に一度でも「プレイオンライン／ファイナルファンタジーXI」の製品版サービスアカウントを契約したユーザーは、期間中無料で『ファイナルファンタジーXI』をプレイできる。

開催期間は、2023年12月22日17時～2024年1月9日17時まで。

▼キャンペーン対象条件などの詳細は、特設サイトをチェック！

http://www.playonline.com/ff11/campaign/wcb/index.html

ダウンロード版『ヴァナ・ディール コレクション4』for Windowsと「キャラクターワールド移転サービス」の料金を、期間限定でディスカウントで販売。販売期間は、2023年12月22日17時～2024年1月18日17時まで。

▼詳細はこちらをチェック！

http://www.playonline.com/ff11/campaign/discount/index.html

同時開催キャンペーン

その1：新春ノマドモグボナンザ2024 マーブル販売

豪華賞品が盛りだくさん！ 強力装備を手に入れるチャンスだ。

その2：星芒祭＆謹賀新年

仲間と一緒にヴァナ・ディールでゆく年くる年。恒例の季節イベントを皆で楽しもう。星芒祭では新装備「ユールタリスマン」が入手できる。

その3：寒さを吹き飛ばせ！育成応援キャンペーン

経験値／キャパシティポイントの取得量が2倍～3倍になるほか、復帰者がこれから体験するバトルコンテンツがよりお得に遊べるようになる。

その4：冬のフェイスゲットキャンペーン

過去に期間限定で入手できたフェイスたちを、再びゲットするチャンス。強力な助っ人の力を借りて、冒険を楽に進めよう。

その5：2023年12月のログインキャンペーン

2023年12月のログインキャンペーンでは、過去のログインキャンペーンで登場した盟が復刻。初心者や復帰者にオススメな大人気フェイス「シャントットII」が手に入るので、お見逃しなく。

▼各キャンペーンの詳細は公式サイトをチェック！

http://www.playonline.com/ff11/

幾星霜を経て語られる、ヴァナ・ディールの異聞

「朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト」

公演名：朗読劇 ファイナルファンタジーXI 異聞のウタイビト

出演：加藤英美里さん、浅川悠さん、佐々木望さん、白熊寛嗣さん

演出：早川康介さん

開催日：2024年2月17日

開催時間：第一部 開場 12時30分 開演 13時30分

第二部 開場 16時30分 開演 17時30分

会場：ところざわサクラタウン ジャパンパビリオンホールA

チケット価格：8800円

チケット一般販売（先着）受付中

https://readpia.jp/event/ff11reading/

詳しくは特設サイトを確認してほしい。

■朗読劇のイベントグッズ事前予約受付中！

朗読劇関連グッズは事前予約も受付中。

※イベント会場での先行販売より後の発送となります。

▼朗読劇関連グッズの詳細・事前予約はこちら

https://ebten.jp/famitsu/1807

「ヴァナ・ディールの秘蔵展」大阪開催

開催期間：2023年12月22日～2024年1月8日

※2024年1月1日～3日は休館日となります。

場所：なんばマルイ 3F イベントスペース

https://finalfantasyxi-exhibition.com/

詳しくは特設サイトを確認してほしい。

※前売りチケット好評販売中！

“WE ARE VANA’DIEL”特設サイト定期更新中！

藤戸プロデューサーと『FFXI』中期～後期の開発スタッフとの対談により、各拡張データディスクや追加シナリオの制作エピソードを振り返っていく「プロデューサーセッション -WE DISCUSS VANA’ DIEL- Season2」を連載中。

▼詳細はこちら

https://we-are-vanadiel.finalfantasyxi.com/

【ゲーム情報】

タイトル：ファイナルファンタジーXI

ジャンル：MMORPG

販売：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：PC

価格：

ヴァナ・ディール コレクション4……5602円

サービス基本料金……1298円（30日間）

キャラクター利用料金……110円（30日）

モグワードローブ3利用料金……220円（30日）

モグワードローブ4利用料金……220円（30日）

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