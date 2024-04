Behaviour Interactiveは4月24日、PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)向け非対称対戦型マルチプレイヤーホラーゲーム『Dead by Daylight』(デッド・バイ・デイライト)について、「学術書19:SPLENDOR(壮麗)」を配信開始した。

また、ゲーム内ストアが一新、新たなモディファイア「Chaos Shuffle(カオスシャッフル)」も実装予定となるほか、多数の衣装コレクションが今後数週間のうちに発売となる。目前に迫ったゴールデンウィークは、『Dead by Daylight』で遊び倒してみてはいかがだろうか。

オフィシャルトレーラー

https://youtu.be/pW93wV6W5qg

「学術書19:壮麗」で

上品な輝きを放つさまざまな報酬を手に入れよう

本日より配信中の「学術書19:壮麗」はゴールドとシルクにインスパイアされており、新チャレンジと報酬が満載だ。アーティストとザリーナ・カッシルの記憶では、良くも悪くも家族の絆が深く刻まれた過去を垣間見ることができ、アーカム邸での記憶がプレイヤーを待ち受けている。

また、トリックスター、ネア・カールソン、ミカエラ・リード、スカルマーチャント用の艶やかなコーディネイトに加え、無料版とプレミアム版のどちらにもキャラクターたちの魅力的なコーディネイトが登場する。

リフトパスを購入すると、ゴールドで飾られたトラッパー用のコーディネイトがアンロックされ、リフトをクリアしたプレイヤーは、ドクター用の残忍なウルトアレアコーディネイトが入手できる。

お得なリフトパスバンドルが登場!

リフトの特典をいち早く体験したいプレイヤーは、リフトパスとティア20段階分の特典がセットになった新たなリフトパスバンドルをチェック! こちらは割引価格で入手できる。詳細は『Dead by Daylight』のゲーム内ストアを確認してほしい。

カオスに身を委ねよう! 通常とは異なる

ゲームモードが楽しめる「モディファイア」第二弾が近日実装!

2024年2月に期間限定で実装された「Modifier(モディファイア)」の第一弾「Lights Out(消灯)」は、既存のマッチ形式に変化を与えた初の試みとなり、これまでとは一味も二味も違う体験を楽しめた。この度、「消灯」に続く第二弾のモディファイアとして「カオスシャッフル」を近日実装。

「カオスシャッフル」では、プレイヤーは『Dead by Daylight』に存在する数多くのパークの中からランダムに選ばれたパーク構成でマッチに身を投じることに。

慣れ親しんだ戦術に頼るのではなく、ランダムに配られるパークで臨機応変に立ち回ることが求められるため、普段のプレイスタイルを見直すきっかけになるだろう。

近日実装予定の「カオスシャッフル」実施中は限定報酬が獲得できるほか、チャレンジに挑めるイベント学術書も登場するので期待しよう。

ゲーム内ストアがより使い易くアップデートされ、QoLが向上!

『Dead by Daylight』はゲームリリース以来大きな成長を遂げており、現在30以上のチャプターが配信され、サバイバーとキラー用のコレクションやコーディネイトなどが購入可能。この度、プレイヤーがより効率的にコンテンツを見つけられるよう、ゲーム内ストアを一新した。

新しいゲーム内ストアでは、セール中アイテムの検索や、特定のコレクションにおけるコスメティックアイテムの検索、複数のアイテムを割引価格で入手できるバンドルの購入などをより簡単に行けるようになっているという。

QoL(クオリティ・オブ・ライフ)向上のためのアップデートとともに、新たなストアに訪れるだけで受け取ることができる週替わりの無料ギフトも用意しているので、要チェックだ。

独創的な衣装コレクションが続々登場!

今後数週間のうちに、『Dead by Daylight』では新たなコレクションが多数追加される予定となっている。

「忘れ去られた神話コレクション」

ハントレスのヴィセラル・ウルトラレアコーディネイトが登場し、独自のメメント・モリを発動する。

「蛹コレクション」

蝶や蛾から着想を得て、キラーとサバイバーの姿がこれまでにない形で創造されている。

「忘れ去られた庭園コレクション」

2人のキラーに実装が可能で、植物の残忍さを垣間見ることができるだろう。

「犬と猫コレクション」

愛くるしい動物の毛むくじゃらな見た目を再現した、セーターが含まれる。

「ニコラス・ケイジの必需品コレクション」

彼自身が持つクールな側面を表現した、新しいコーディネイトが追加される。

「未来のビジョンコレクション」

昨年夏のコレクションが復活し、複数のサバイバー用に近未来風のコーディネイトが用意されている。

【ゲーム情報】

タイトル:Dead by Daylight

ジャンル:ホラー・アクション

配信:Behaviour Interactive

プラットフォーム:

PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch/Xbox Series X|S/Xbox One/PC(Steam/Epic Games/Windows)

配信日:配信中

価格:

PlayStation 5/PlayStation 4版:3080円

Nintendo Switch版:4600円

Xbox Series X|S/Xbox One:3056円

PC(Steam/Epic Games/Windows):1980円

CERO:Z(18才以上対象)

© 2015-2024 BEHAVIOUR, DEAD BY DAYLIGHT and other related trademarks and logos belong to Behaviour Interactive Inc. All rights reserved.