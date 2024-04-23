COGNOSPHEREは4月23日、グローバルな展開をするインタラクティブエンターテインメントのブランドであるHoYoverseが都市ファンタジーをテーマにしたアクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』について、PlayStation Store／Google Play／App Store／Epic Games Storeなどでグローバル事前登録の受付を正式に開始したと発表。

同時に、予約イベントの一環として事前登録者数が一定の目標に達する度に豪華なゲーム内報酬がアンロックされ、世界中のプレイヤーたちに配られることも明らかにした。最大でレアキャラクターの獲得に用いる「未加工マスターテープ」×20、ゲーム内キャラクター・エージェント「カリン」、ゲーム内通貨「ディニー」×3万、レアボンプの獲得に用いる「ボンプチケット（ンナチケット）」を獲得できる。

すべての報酬は正式リリース後、ゲーム内メールにて配布されるという。

■事前登録はこちら ※PlayStation StoreとEpic Games Storeはウィッシュリスト登録

●PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10009763

●Epic Games Store

https://store.epicgames.com/ja/p/zenless-zone-zero-c7c151

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.HoYoverse.Nap

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/zenless-zone-zero/id1606356401

【ゲーム情報】

タイトル：ゼンレスゾーンゼロ

ジャンル：都市ファンタジーアクションゲーム

配信：COGNOSPHERE／HoYoverse

プラットフォーム：PC（Epic Store）／iOS／Android／PlayStation 5

配信日：2024年予定

価格：基本無料（ゲーム内購入あり）

IARC：12+（12才以上対象）

© COGNOSPHERE