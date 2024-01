バンダイナムコエンターテイメントは1月24日、3D対戦格闘『鉄拳8』[PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)]について、「『鉄拳8』発売直前!特別生放送」を実施すると発表。配信日時は、2024年1月25日21時より。

本作の超特装版が当たるプレゼントキャンペーンも開催しているので、参加してみてはいかがだろうか。

ゲームの発売日は2024年1月26日、価格は通常版のパッケージ/ダウンロード版が9680円となる。そのほかのエディションも用意されているので下記をチェックしてほしい。

生放送概要

日時:2024年1月26日21時開始予定

出演者:

TIE Ruさん(@Poulmt)

CRどぐらさん(@maneater_dgr)

TeamYAMASA ユウさん(@Yuu_Norespect)

TeamYAMASA ノビさん(@daichinobi)

池田幸平氏(鉄拳プロジェクト ゲームディレクター/@nkt_dreamer)

安田イースポーツ氏(鉄拳プロジェクト マーケティングプロデューサー/@y_esports)

ゲンヤさん(MC/@genya1107)

※日時・内容は予告なく変更となる場合がございます。

生放送URL:https://www.youtube.com/watch?v=EbQQG9UUKwY

キャンペーンポスト:https://twitter.com/TEKKEN_Project/status/1750043253876105501

【ゲーム情報】

タイトル:鉄拳8

ジャンル:3D対戦格闘

販売:バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2024年1月26日

価格:

通常版:9680円(パッケージ版/ダウンロード版)

特装版:2万6180円(パッケージ版)※

フィギュア付通常版:3万1680円(パッケージ版)※

超特装版:5万3680円(パッケージ版)※

デラックスエディション:1万3970円(ダウンロード版)

アルティメットエディション:1万4960円(ダウンロード版)

※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。

プレイ人数:1~2人(オンライン:1~2人)

CERO:C(15才以上対象)

TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーション情報は、発表日現在のものです。

※画面は開発中のものです。

“PlayStationファミリーマーク”“PlayStation”および“PS5ロゴ”はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

Microsoft, the Xbox Sphere mark, the Series X logo, Series S logo, Series X|S logo, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies.

©2022 Valve Corporation. STEAMおよびSTEAMロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。