『鉄拳8』『龍が如く８』『GRANBLUE FANTASY: Relink』を紹介！
PSをもっと楽しむトーク番組「PLAY! PLAY! PLAY!」が本日より3週連続公開！
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は1月18日、PlayStationをもっと楽しむトーク番組＜PlayStation Presents「PLAY! PLAY!PLAY!」＞について、3週連続で注目の3タイトルを特集した動画を順次配信すると発表。
2024年1月18日／19日に公開する動画では『鉄拳8』、1月24日／25日では『龍が如く８』、1月30日／31日では『GRANBLUE FANTASY: Relink』を特集する。ゲストにそれぞれのタイトルのゲームクリエイターが登場し、MCのタレント松嶋初音さんとともにゲームの魅力を紹介していくという。
また、番組ごとにアンケートキャンペーンも用意。盛りだくさんの「PLAY! PLAY! PLAY!」を、チェックしてみてはいかがだろうか。
※なお公開スケジュールは都合により変更する場合がございます。
『鉄拳8』
2024年1月18日／19日 15時公開予定
タイトル出演者
原田勝弘氏（バンダイナムコエンターテインメント 「鉄拳」プロジェクト エグゼクティブプロデューサー）
池田幸平氏（バンダイナムコエンターテインメント 「鉄拳」プロジェクト ゲームディレクター）
PLAY! PLAY! PLAY! 『鉄拳8』 Vol.1＜公開中＞
『龍が如く８』
2024年1月24日／25日 15時公開予定
タイトル出演者
もっこママさん（セガ 「龍が如く」 プロモーション担当）
『GRANBLUE FANTASY: Relink』
2024年1月30日／31日 15時公開予定
タイトル出演者
福原哲也氏（Cygames GRANBLUE FANTASY: Relink ゼネラルディレクター）
「PLAY! PLAY! PLAY!」MC
松嶋初音さん（タレント）
配信チャンネル
https://www.youtube.com/@PlayStationJapan
プレイステーション 公式YouTube チャンネル
※配信URLは公開後に「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトもしくはプレイステーション公式X（旧Twitter）にてご案内いたします。
■アンケートキャンペーン
各番組視聴後にアンケートに答えた人の中から、抽選でそれぞれ20名に、PlayStation Storeで1100円相当の買い物ができる「プレイステーション ストアチケット」のコードをプレゼント。
アンケートは、「PLAY! PLAY! PLAY!」公式サイトにてPlayStation Networkのアカウントでログインのうえ、回答すればOK。ぜひとも参加してみよう。
【ゲーム情報】
タイトル：鉄拳8
ジャンル：3D対戦格闘
販売：バンダイナムコエンターテインメント
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：2024年1月26日
価格：
通常版：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
特装版：2万6180円（パッケージ版）※
フィギュア付通常版：3万1680円（パッケージ版）※
超特装版：5万3680円（パッケージ版）※
デラックスエディション：1万3970円（ダウンロード版）
アルティメットエディション：1万4960円（ダウンロード版）
※Steamのコードを封入したSteamコードインBOX版も販売。
プレイ人数：1～2人（オンライン：1～2人）
CERO：C（15才以上対象）
タイトル：龍が如く8
ジャンル：ドラマティックRPG
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／Xbox One／PC（Windows／Steam）
発売日：2024年1月26日予定
価格：
スタンダード・エディション：9680円
デラックス・エディション：1万780円
アルティメット・エディション：1万2760円
CERO：D（17歳以上対象）
タイトル：『GRANBLUE FANTASY: Relink』（グランブルーファンタジー リリンク）
ジャンル：アクションRPG
開発・販売：Cygames
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）
発売日：2024年2月1日
価格：
PS5／PS4／Steam通常版：8778円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PS4デラックスエディション：1万4300円（パッケージ版）
PS5／PS4／Steamスペシャルエディション：1万1770円（ダウンロード版）
PS5／PS4デジタルデラックスエディション：1万3860円（ダウンロード版）
プレイ人数：1人（オフライン）／1～4人（オンライン）
CERO：B（12歳以上対象）
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©SEGA
© Cygames, Inc.
※「PS」「PlayStation」および「プレイステーション」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※そのほか記載されている名称は各社の商標または登録商標です。
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