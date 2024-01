ソニー・インタラクティブエンタテインメントによる定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報をお届けする。今回は新たに3本のタイトルが提供中。期間は2024年1月2日から2月6日10時まで。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを参照してほしい。

2024年1月の「フリープレイ」

『プレイグ テイル -レクイエム-』

・発売元:オーイズミ・アミュージオ

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)

・ジャンル:アドベンチャー

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年1月2日~2月6日

・ストアURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/a-plague-tale-requiem/

© 2022 A Plague Tale: Requiem, a game developed by Asobo Studio and published by Focus Entertainment. A Plague Tale: Requiem, Focus Entertainment and its logo are trademarks or registered trademarks of Focus Entertainment. The game and technology are the property of Asobo Studio. All rights reserved.

Licensed to and published in Japan by Oizumi Amuzio Inc.

『ロストエピック(LOST EPIC)』

・発売元:ワンオアエイト

・フォーマット:PS5/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:2D横スクロールアクションゲーム

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年1月2日~2月6日

・ストアURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/lost-epic/

© oneoreight All Rights Reserved.

『Nobody Saves the World』

・発売元:DRINKBOX STUDIOS INC.

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:アドベンチャー

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年1月2日~2月6日

・ストアURL:https://www.playstation.com/ja-jp/games/nobody-saves-the-world/

Nobody Saves the World © 2021 Drinkbox Studios Inc. All Rights reserved. Developed and Published by Drinkbox Studios Inc.

