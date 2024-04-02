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『Minecraft Legends』『Skul: The Hero Slayer』も対象に！

【PS Plus情報】4月のフリープレイは『アヴェウムの騎士団』など3タイトルが登場！

2024年04月02日 15時20分更新

文● Zenon／ASCII

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）は4月2日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2024年5月6日まで。

　4月は、魔法を駆使するシングルプレイFPS『アヴェウムの騎士団』、最大8人のマルチプレイ対応のストラテジーゲーム『Minecraft Legends』、2Dアクションローグライクゲーム『Skul:The Hero Slayer』が対象となる。

　PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2024年4月の「フリープレイ」

『アヴェウムの騎士団』

発売元：エレクトロニック・アーツ
フォーマット：PlayStation 5（PS5）
ジャンル：シューティング
・「フリープレイ」
提供期間：2024年4月2日～5月6日

©2022 Ascendant Studios, LLC.

 

『Minecraft Legends』

発売元：Mojang AB/日本マイクロソフト
フォーマット：PS5／PlayStation 4（PS4）
ジャンル：アクション／ストラテジー
・「フリープレイ」
提供期間：2024年4月2日～5月6日

© 2022 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.

 

『Skul: The Hero Slayer』

発売元：NEOWIZ
フォーマット：PS4
ジャンル：アクション
・「フリープレイ」
提供期間：2024年4月2日～5月6日

© NEOWIZ All rights reserved.

※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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