『Minecraft Legends』『Skul: The Hero Slayer』も対象に！
【PS Plus情報】4月のフリープレイは『アヴェウムの騎士団』など3タイトルが登場！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントが提供する定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）は4月2日より、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のラインアップを更新した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2024年5月6日まで。
4月は、魔法を駆使するシングルプレイFPS『アヴェウムの騎士団』、最大8人のマルチプレイ対応のストラテジーゲーム『Minecraft Legends』、2Dアクションローグライクゲーム『Skul:The Hero Slayer』が対象となる。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。
2024年4月の「フリープレイ」
『アヴェウムの騎士団』
・発売元：エレクトロニック・アーツ
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）
・ジャンル：シューティング
・「フリープレイ」
・提供期間：2024年4月2日～5月6日
©2022 Ascendant Studios, LLC.
『Minecraft Legends』
・発売元：Mojang AB/日本マイクロソフト
・フォーマット：PS5／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：アクション／ストラテジー
・「フリープレイ」
・提供期間：2024年4月2日～5月6日
© 2022 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.
『Skul: The Hero Slayer』
・発売元：NEOWIZ
・フォーマット：PS4
・ジャンル：アクション
・「フリープレイ」
・提供期間：2024年4月2日～5月6日
© NEOWIZ All rights reserved.
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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