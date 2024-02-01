『ローラードローム』と『スチールライジング』も対象に
【PS Plus情報】2月のフリープレイはスクエニのアワシューター『FOAMSTARS』など3タイトルが登場！
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月1日、定額制サービスPlayStation Plus（PS Plus）において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2024年2月6日から3月4日まで。
PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。
2024年2月の「フリープレイ」
『FOAMSTARS』
・発売元：スクウェア・エニックス
・フォーマット：PlayStation 5（PS5）／PlayStation 4（PS4）
・ジャンル：シューティング
・「フリープレイ」
・提供期間：2024年2月6日～3月4日
© SQUARE ENIX
『ローラードローム』
・発売元：Take-Two
・フォーマット：PS5／PS4
・ジャンル：シューティング, スポーツ
・「フリープレイ」
・提供期間：2024年2月6日～3月4日
© 2022 RDIP Limited. Published by Private Division. Rollerdrome is a trademark of RDIP Limited and Roll7 is a trademark of Rollingmedia Limited. Private Division and the Private Division logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.
『スチールライジング』
・発売元：3goo
・フォーマット：PS5
・ジャンル：RPG
・「フリープレイ」
・提供期間：2024年2月6日～3月4日
Steelrising©2022 published by Nacon and developed by Spiders Studio.
Steelrising® is a trademark of Nacon. All rights reserved.
Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.
1月の「フリープレイ」タイトルをダウンロードする
ラストチャンス
2024年1月の「フリープレイ」タイトル『プレイグテイル -レクイエム-』『LOST EPIC』『Nobody Saves the World』は、2024年2月5日までダウンロードし、ライブラリーに追加できるので、お見逃しなく。
そのほかPlayStation Plusでは、ほかにも数々の加入者限定サービスを提供。2月より開始のコンテンツにも期待しよう。
『Marvel’s Spider-Man 2』ゲームトライアル
「PlayStation Plus プレミアム」加入者向け2月6日配信開始
ピーター・パーカーとマイルス・モラレスの世界を体験し、街を飛び回り、さまざまな悪役を倒そう。PlayStation Plus プレミアム加入者は、『Marel’s Spider-Man 2』の2時間限定トライアルを2024年2月6日から利用できる。
ゲーム本編を購入した場合は、このトライアルで獲得したトロフィーやセーブデータが引き継がれる。
『Fall Guys』限定コンテンツ「Fall Guysアイコンパック」2月6日配信開始
※PlayStation Plusへの加入が必要です
人気のPlayStationキャラクターがFall Guysに登場。『Horizon Forbidden West』のアーロイや、ラチェット、クランクなどのキャラクターになりきってさまざまな障害を乗り越えよう。2024年2月6日から、3つのPlayStationテーマコスメティックセットを含むコンテンツをダウンロードできる。
【アイコンパックで得られるアイテム】
ラチェット（全身コスチューム）
クランク（全身コスチューム）
アーロイ（全身コスチューム）
グルーヴトロン（エモート）
クランクの笑い（エモート）
ロンバックス（パターン）
クランク（パターン）
シーカー（パターン）
ラチェット（カラー）
クランク（カラー）
ラチェット（ネームプレート）
クランク（ネームプレート）
ホライズン（ネームプレート）
アーロイ（フェイスプレート）
ラチェット（フェイスプレート）
クランク（フェイスプレート）
シーカー（ニックネーム）
※「PlayStation」「プレイステーション」「PS5」「PS4」はソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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