ソニー・インタラクティブエンタテインメントは2月1日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)において、人気タイトルを追加料金なしで遊べる「フリープレイ」のアップデート情報を公開した。今回は新たに3本のタイトルが提供される。期間は2024年2月6日から3月4日まで。

PS Plusは3段階のプランが提供されているが、「フリープレイ」はすべてのプランで利用可能だ。各プランの詳細については公式サイトを、各タイトルの概要についてはPS Blogを参照してほしい。

2024年2月の「フリープレイ」

『FOAMSTARS』

・発売元:スクウェア・エニックス

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:シューティング

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年2月6日~3月4日

© SQUARE ENIX

『ローラードローム』

・発売元:Take-Two

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:シューティング, スポーツ

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年2月6日~3月4日

© 2022 RDIP Limited. Published by Private Division. Rollerdrome is a trademark of RDIP Limited and Roll7 is a trademark of Rollingmedia Limited. Private Division and the Private Division logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

『スチールライジング』

・発売元:3goo

・フォーマット:PS5

・ジャンル:RPG

・「フリープレイ」

・提供期間:2024年2月6日~3月4日

Steelrising©2022 published by Nacon and developed by Spiders Studio.

Steelrising® is a trademark of Nacon. All rights reserved.

Published and distributed by 3goo K.K. in Japan.

1月の「フリープレイ」タイトルをダウンロードする

ラストチャンス

2024年1月の「フリープレイ」タイトル『プレイグテイル -レクイエム-』『LOST EPIC』『Nobody Saves the World』は、2024年2月5日までダウンロードし、ライブラリーに追加できるので、お見逃しなく。

そのほかPlayStation Plusでは、ほかにも数々の加入者限定サービスを提供。2月より開始のコンテンツにも期待しよう。

『Marvel’s Spider-Man 2』ゲームトライアル

「PlayStation Plus プレミアム」加入者向け2月6日配信開始

ピーター・パーカーとマイルス・モラレスの世界を体験し、街を飛び回り、さまざまな悪役を倒そう。PlayStation Plus プレミアム加入者は、『Marel’s Spider-Man 2』の2時間限定トライアルを2024年2月6日から利用できる。

ゲーム本編を購入した場合は、このトライアルで獲得したトロフィーやセーブデータが引き継がれる。

『Fall Guys』限定コンテンツ「Fall Guysアイコンパック」2月6日配信開始

※PlayStation Plusへの加入が必要です

人気のPlayStationキャラクターがFall Guysに登場。『Horizon Forbidden West』のアーロイや、ラチェット、クランクなどのキャラクターになりきってさまざまな障害を乗り越えよう。2024年2月6日から、3つのPlayStationテーマコスメティックセットを含むコンテンツをダウンロードできる。

【アイコンパックで得られるアイテム】

ラチェット(全身コスチューム)

クランク(全身コスチューム)

アーロイ(全身コスチューム)

グルーヴトロン(エモート)

クランクの笑い(エモート)

ロンバックス(パターン)

クランク(パターン)

シーカー(パターン)

ラチェット(カラー)

クランク(カラー)

ラチェット(ネームプレート)

クランク(ネームプレート)

ホライズン(ネームプレート)

アーロイ(フェイスプレート)

ラチェット(フェイスプレート)

クランク(フェイスプレート)

シーカー(ニックネーム)