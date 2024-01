ソニー・インタラクティブエンタテインメントは1月11日、定額制サービスPlayStation Plus(PS Plus)エクストラおよびプレミアムを対象としたサービス「ゲームカタログ」「クラシックスカタログ」において、2024年1月に追加されるタイトルの情報を公開した。今回は新たに計12本のタイトルが提供される。期間は2024年1月16日から。

クラシックスカタログには、完全新作『聖剣伝説 VISONS of MANA』の発売が決定した「聖剣伝説」シリーズの過去作品が新たに追加される。ゲームカタログで配信中の『聖剣伝説3 TRIALS of MANA』をはじめ、過去のシリーズ作品をプレイしてみてはいかがだろうか。

なお、各プランの詳細については公式サイトを、対象タイトルの詳細についてはPS Blogを参照してほしい。

2024年1月の「ゲームカタログ」 (PS Plusエクストラおよびプレミアムが対象)

『バイオハザード RE:2』

・発売元:カプコン

・フォーマット:PlayStation 5(PS5)/PlayStation 4(PS4)

・ジャンル:アクション、アドベンチャー、ホラー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2024年1月16日

※「CEROレーティングD(17歳以上対象)」「CEROレーティングZ(18歳以上対象)」のふたつのバージョンをご利用いただけます。

©CAPCOM CO., LTD. 1998, 2022 ALL RIGHTS RESERVED.

『ワンダーランズ ~タイニー・ティナと魔法の世界 超レベルアップ・エディション』

・発売元:Take-Two

・フォーマット:PS5/PS4

・ジャンル:シューティング

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2024年1月16日

※『ワンダーランズ ~タイニー・ティナと魔法の世界』(PS4版)もストリーミングでご利用いただけます。

© 2021 Gearbox. Gearbox and the Gearbox Software logos are registered trademarks, and Tiny Tina’s Wonderlands and the Tiny Tina’s Wonderlands logos are trademarks, of Gearbox Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. All other marks are property of their respective owners.

『Hardspace: Shipbreaker』

・発売元:Focus Entertainment

・フォーマット:PS5

・ジャンル:シミュレーション

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2024年1月16日

©2022 Focus Entertainment. All rights reserved. Focus Entertainment and its logos are trademarks or registered trademarks of Focus Entertainment.

All other trademarks, registered trademarks or their logos belong to their respective owners.

©2020 Hardspace: Shipbreaker, a game developed by Blackbird Interactive and published by Focus Entertainment.

Hardspace: Shipbreaker and its logo are protected trademarks. All rights reserved. All the marks and registered trademarks belong to their respective owner.

『レゴ シティ アンダーカバー』

・発売元:ワーナー ブラザース ジャパン

・フォーマット:PS4

・ジャンル:アクション、アドベンチャー

・「ゲームカタログ」

・提供開始日:2024年1月16日

© 2017 The LEGO Group. ™ & © WBEI. (s17)

そのほかの1月新規追加タイトル

「ゲームカタログ」(エクストラおよびプレミアムプランが対象)

●JUST CAUSE 3(PS4)

●Shadow Tactics: Blades of the Shogun(PS4)

●サバイビング・ジ・アフターマス -滅亡惑星-(PS4)

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)

●『聖剣伝説 Legend of Mana』(PS4)

●『聖剣伝説2 SECRET of MANA』(PS4)

●『ストリートファイター30thアニバーサリーコレクション』(PS4)

●『Rally Cross』(初代PlayStation)

●『スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス』(初代PlayStation)