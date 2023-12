日本一ソフトウェアは12月28日、完全新作となるシミュレーションRPG『BAR ステラアビス』について、サウンドトラック収録曲の紹介映像第3弾を公開した。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switchで、発売日は2024年2月29日。価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに7920円となる。

今回はZIZZ STUDIO:xakiさん作曲の「List Less Life -battle ver.-」を公開。サンバのリズムを感じる、アップテンポのバトル曲となっている。どんなダンジョンのバトルで流れる曲なのか、想像を膨らませつつ楽しみにしてみてはいかがだろうか。

・楽曲紹介映像第3弾URL

https://youtu.be/4nkQXVY8cP0

初回生産限定特典「デジタルミニサウンドトラック」

ゲーム内BGMから厳選した8曲を収録したデジタルミニサウンドトラックのダウンロードコードを、初回生産分限定でパッケージ版に同梱。

確実に初回生産分を手に入れるためにも、日本一ソフトウェアの公式通販サイトや各販売店にて予約しよう。

【収録楽曲】

1.BAR・STELLA ABYSS

作曲:高須和也さん

2.Aqua World -battle ver.-

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

3.Walk in the Ashes -battle ver.-

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

4.rainshower18:00 -battle ver.-

作曲:xakiさん(ZIZZ STUDIO)

5.dear Marionette

作曲:xakiさん(ZIZZ STUDIO)

6.Snowflake Fairy -field ver.-

作曲:赤宮マコトさん(ZIZZ STUDIO)

7.Blowin' in the Wind -battle ver.-

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

8.Traitor

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

『BAR ステラアビス』Nippon1.jp ショップ限定版

日本一ソフトウェアの公式通販サイト「Nippon1.jp ショップ」では、ゲーム内BGMをすべて収録したサウンドトラックCD(3枚組)がセットになっている「Nippon1.jp ショップ限定版」の予約を受付中。

【製品内容】

・『BAR ステラアビス』ゲームソフト

・サウンドトラックCD(3枚組)

ゲーム内BGMをすべて収録

・ビジュアルアートブック

表紙込み44ページ(B6サイズ)、ゲーム中のイラストなどを収録

・三方背BOX

サウンドトラックCDとビジュアルアートブックを収納可能

・アクリルアートボード(A5サイズ)

【価格】

Nippon1.jp ショップ限定版:1万6478円

※数に限りがございますので、お早めにご予約ください!

◆予約はこちら

・公式サイト:https://nippon1.jp/consumer/barstellaabyss/product.html

・Nippon1.jp ショップ:https://shop.nippon1.jp/products/list?category_id=106

【ゲーム情報】

タイトル:BAR ステラアビス

ジャンル:シミュレーションRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2024年2月29日予定

価格:

通常版:7920円(パッケージ/ダウンロード)

Nippon1.jp ショップ限定版:1万6478円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:B(12歳以上対象)

©2024 Nippon Ichi Software, Inc.