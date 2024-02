日本一ソフトウェアは2月22日、完全新作となるシミュレーションRPG『BAR ステラアビス』について、サウンドトラック収録曲の紹介映像第7弾を公開した。

本作の対応プラットフォームはPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switchで、発売日は2024年2月29日。価格は、パッケージ版/ダウンロード版ともに7920円となる。

今回はZIZZ STUDIO:xakiさん作曲、バイオリンをテイセナさんが担当した戦闘BGM「dear Marionette」を公開。美しくてどこか切ない、メロディアスな1曲だ。

『BAR ステラアビス』はいよいよ来週2024年2月29日に発売。パッケージ版初回生産分には限定特典として、今回紹介された曲「dear Marionette」も収録されているデジタルミニサウンドトラックのダウンロードコードが封入されている。買い逃がしのないよう、予約してみてはいかがだろうか。

・楽曲紹介映像第7弾URL

https://youtu.be/HezEsBRsBJ0

無料体験版配信中

ストーリーの序盤、第一醒界クリアまでをまるごとプレイできる無料体験版が配信中。体験版のセーブデータは製品版に引継ぎ可能なので、発売日からそのまま続きを遊べる。

・体験版の詳細はこちら

https://nippon1.jp/consumer/barstellaabyss/topics/trial/

初回生産限定特典「デジタルミニサウンドトラック」

ゲーム内BGMから厳選した8曲を収録したデジタルミニサウンドトラックのダウンロードコードを、初回生産分限定でパッケージ版に同梱。

【収録楽曲】

1.BAR・STELLA ABYSS

作曲:高須和也さん

2.Aqua World -battle ver.-

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

3.Walk in the Ashes -battle ver.-

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

4.rainshower18:00 -battle ver.-

作曲:xakiさん(ZIZZ STUDIO)

5.dear Marionette

作曲:xakiさん(ZIZZ STUDIO)

6.Snowflake Fairy -field ver.-

作曲:赤宮マコトさん(ZIZZ STUDIO)

7.Blowin' in the Wind -battle ver.-

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

8.Traitor

作曲:大山曜さん(ZIZZ STUDIO)

◆予約はこちら

・公式サイト:https://nippon1.jp/consumer/barstellaabyss/product.html

・Nippon1.jp ショップ:https://shop.nippon1.jp/products/list?category_id=106

【ゲーム情報】

タイトル:BAR ステラアビス

ジャンル:シミュレーションRPG

販売:日本一ソフトウェア

プラットフォーム:PlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch

発売日:2024年2月29日予定

価格:

通常版:7920円(パッケージ/ダウンロード)

Nippon1.jp ショップ限定版:1万6478円(パッケージ)

プレイ人数:1人

CERO:B(12歳以上対象)

©2024 Nippon Ichi Software, Inc.