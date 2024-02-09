日本一ソフトウェアは2月9日、完全新作となるシミュレーションRPG『BAR ステラアビス』について、サウンドトラック収録曲の紹介映像第6弾を公開した。
本作の対応プラットフォームはPlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchで、発売日は2024年2月29日。価格は、パッケージ版／ダウンロード版ともに7920円となる。
今回は作曲にZIZZ STUDIOの大山曜さん、バイオリンにテイセナさんを迎えた戦闘BGM「Ashes are Burning -battle ver.-」を公開。バイオリンの力強い音色が美しい、華やかな一曲となっている。
次回は『BAR ステラアビス』発売直前の2024年2月22日に、最後の楽曲紹介映像を公開予定。お楽しみに！
・楽曲紹介映像第6弾URL
https://youtu.be/g2v40MCxq3Q
初回生産限定特典「デジタルミニサウンドトラック」
ゲーム内BGMから厳選した8曲を収録したデジタルミニサウンドトラックのダウンロードコードを、初回生産分限定でパッケージ版に同梱。
【収録楽曲】
1．BAR・STELLA ABYSS
作曲：高須和也さん
2．Aqua World -battle ver.-
作曲：大山曜さん（ZIZZ STUDIO）
3．Walk in the Ashes -battle ver.-
作曲：大山曜さん（ZIZZ STUDIO）
4．rainshower18:00 -battle ver.-
作曲：xakiさん（ZIZZ STUDIO）
5．dear Marionette
作曲：xakiさん（ZIZZ STUDIO）
6．Snowflake Fairy -field ver.-
作曲：赤宮マコトさん（ZIZZ STUDIO）
7．Blowin' in the Wind -battle ver.-
作曲：大山曜さん（ZIZZ STUDIO）
8．Traitor
作曲：大山曜さん（ZIZZ STUDIO）
『BAR ステラアビス』Nippon1.jp ショップ限定版
日本一ソフトウェアの公式通販サイト「Nippon1.jp ショップ」では、ゲーム内BGMをすべて収録したサウンドトラックCD（3枚組）がセットになっている「Nippon1.jp ショップ限定版」の予約を受付中。
【製品内容】
・『BAR ステラアビス』ゲームソフト
・サウンドトラックCD（3枚組）
ゲーム内BGMをすべて収録
・ビジュアルアートブック
表紙込み44ページ（B6サイズ）、ゲーム中のイラストなどを収録
・三方背BOX
サウンドトラックCDとビジュアルアートブックを収納可能
・アクリルアートボード（A5サイズ）
【価格】
Nippon1.jp ショップ限定版：1万6478円
※数に限りがございますので、お早めにご予約ください！
◆予約はこちら
・公式サイト：https://nippon1.jp/consumer/barstellaabyss/product.html
・Nippon1.jp ショップ：https://shop.nippon1.jp/products/list?category_id=106
【ゲーム情報】
タイトル：BAR ステラアビス
ジャンル：シミュレーションRPG
販売：日本一ソフトウェア
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
発売日：2024年2月29日予定
価格：
通常版：7920円（パッケージ／ダウンロード）
Nippon1.jp ショップ限定版：1万6478円（パッケージ）
プレイ人数：1人
CERO：B（12歳以上対象）
©2024 Nippon Ichi Software, Inc.
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